學生安全各界關心 南警：帶哨子或蜂鳴器自保

近來校園和學生安全各界關注，台南市警一分局家防官警員梁啟峯和府東派出所警員王彥澤，分別以校園及學童人身安全至東區裕文國小進行宣導，兩人提醒學童，可佩戴哨子或是蜂鳴器，如遇到緊急狀況一時緊張喊不出聲時，可以大聲吹哨子或拉開蜂鳴器的開關好讓歹徒驚慌，也可以引起周遭人注意。

梁啟峯和王彥澤昨天到裕文國小進行宣導。他們說，夜間不要停留於校園中，校園昏暗圍牆邊也不要逗留，走路時要隨時眼觀四方，注意有可疑人士尾隨，並告訴學童在校園內那些地方是安全死角，例如：校舍頂樓、垃圾場、無人教室等等。陌生人給的東西就算喜歡也不可以拿，並且要立即告訴老師或大人。