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學生安全各界關心 南警：帶哨子或蜂鳴器自保
近來校園和學生安全各界關注，台南市警一分局家防官警員梁啟峯和府東派出所警員王彥澤，分別以校園及學童人身安全至東區裕文國小進行宣導，兩人提醒學童，可佩戴哨子或是蜂鳴器，如遇到緊急狀況一時緊張喊不出聲時，可以大聲吹哨子或拉開蜂鳴器的開關好讓歹徒驚慌，也可以引起周遭人注意。
梁啟峯和王彥澤昨天到裕文國小進行宣導。他們說，夜間不要停留於校園中，校園昏暗圍牆邊也不要逗留，走路時要隨時眼觀四方，注意有可疑人士尾隨，並告訴學童在校園內那些地方是安全死角，例如：校舍頂樓、垃圾場、無人教室等等。陌生人給的東西就算喜歡也不可以拿，並且要立即告訴老師或大人。
警方說，經家防官的示範，學童對蜂鳴器的使用和聲響，也有不一樣的認識，透過宣導的內容進行有獎徵答，學童舉手搶答踴躍，校方製作感謝狀感謝警方到校的熱心宣導，希望學童能從小養成自我保護意識，讓自己隨時保有警覺性，避免受害。
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