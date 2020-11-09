快訊

全台唯一showcase音樂節將登場！前IT新貴為何轉行當「產業紅娘」？

北捷出現變態！七旬翁性騷擾女性 12年被抓12次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南前市議員經營虱目魚湯店被砸 警方：嫌犯已到案

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市前議員唐儀靜和家人在安南區開的虱目魚湯店，今天遭人砸店。記者黃宣翰／翻攝
台南市前議員唐儀靜和家人在安南區開的虱目魚湯店，今天遭人砸店。記者黃宣翰／翻攝

台南市前議員唐儀靜，今天在臉書PO文指出今天清晨約3點30分，她家在安南區海佃路經營的虱目魚湯店，被一名年輕人砸店後駕車逃逸，警方雖後來查到人，她質疑幕後有人指使，要求警方查明。

台南市警三分局說，當時涉案陳姓男子酒醉要外帶肉燥飯，但店家剛開店，還沒有準備好，陳一氣之下涉嫌失控砸店，警方調閱監視器，目前查出是陳一人所為，全案先依違反社維法處理，至於毀損部分尚未提告，警方也會加強巡邏。

唐儀靜是曾擔任四屆台南市議員唐瑞明的女兒，唐瑞明後來淡出政壇，安南區在海佃路一段開小吃店賣起虱目魚與肉燥飯，過著平淡生活。唐儀靜說，早在1、2個月前，每天清晨6、7點常有刺青的陌生人聚集在門口，似乎在查看環境。

唐家的小吃店平常清晨5時才營業，9日凌晨3點15分，陳姓男子（30歲）闖入店內說要點餐，唐瑞明表示食材尚在準備中，陳轉頭離去，不料15分後卻2度闖入，丟擲店內椅子，砸毀大門玻璃與桌椅。

唐儀靜說，父親正在熬魚湯，險被翻倒的100度魚湯燙傷，唐家事後調閱監視器，發現陳男進門想先關大門，因遭鐵管擋住才作罷，離去時門口已有車輛接應。

台南市警三分局說，警方稍後逮到陳，他稱自己喝酒後鬧事，願意向被害人道歉並賠償，車子是他女朋友開的。

唐儀靜 監視器

延伸閱讀

惡老闆戴拳套揍員工 花蓮警：已啟動偵查將約談到案

停車場抽菸隨機偷攤商車輛 疑雙北桃園銷贓上千件衣物

影／保全要求量額溫 住戶不滿辱罵還動手遭PO網公審

高雄肉燥飯爭霸賽 今天開始網路投票

相關新聞

台南前市議員經營虱目魚湯店被砸 警方：嫌犯已到案

台南市前議員唐儀靜，今天在臉書PO文指出今天清晨約3點30分，她家在安南區海佃路經營的虱目魚湯店，被一名年輕人砸店後駕車...

臺華輪停靠高雄港新濱碼頭突傳起火 疏散31人

1艘停泊高雄鼓山區新濱碼頭的台華輪，今天下午3點23分突然冒煙，高雄港務消防局、高市消防局出動人車搶救，3點43分迅速控...

惡老闆戴拳套揍員工 花蓮警：已啟動偵查將約談到案

昨天深夜有網友在花蓮人臉書社團貼出一段影片，一名水電行連姓老闆戴拳擊手套，不斷毆打沈姓員工。但老闆受訪矢口否認是影片中施...

安平頻傳釣客落海 救生員教沒穿救生衣保命招

最近是釣魚的旺季，時不時都會看到釣客落海的新聞，有些人幸運獲救上岸，但有些人則不幸喪失性命，撇除天候因素，追根究柢還是這些釣客是否穿著救生衣，將直接影響獲救後的存活率。根據救生協會調查，釣客落水時若穿著救生衣，九成以上可獲救；不穿救生衣則致死率高達七成。在救生器材中，最廣為人知的即為救生衣與救生圈，除此之外，我們在從事水域相關活動時還應該備妥哪些裝備？若缺乏裝備的時候，又如何以手邊現有物品製作應急浮具？

刑事局攔截10萬顆進口子彈 蘇貞昌要求溯源查緝

刑事局查獲違法空運進口10萬200顆子彈，行政院長蘇貞昌今天下午赴刑事局慰勉辦案人員，他說，這嚴重危害治安，若子彈流入市...

台中西屯傳工人墜樓 送醫不治勞檢查有無疏失

台中市西屯區環中路三段的建築工地，今天中午12時許傳出有工人墜樓的意外，一名年約30歲的工人疑在工作時，施工不慎，從2樓...

長榮大學外籍女學生遇害 黃偉哲：凶嫌應判死

長榮大學馬來西亞籍女學生10月28日晚上遭強擄殺害，台南市長黃偉哲和台南警方被釘得滿頭包，黃偉哲今天在台南市議會答詢時表...

男子藏笑氣駕車拒檢逃逸 桃園員警鍥而不捨逮捕歸案

桃園市平鎮區6日晚間發生警匪追逐案件，20歲林姓男子因車上攜帶1瓶笑氣鋼瓶及氣球，見警方路檢高速迴轉逃逸，員警隨即呼叫線...

涉賣液態搖頭丸原料不算販毒 法官仍這樣判他須入獄

高雄警方今年3月間在交友軟體發現有人暱稱「水找我」，涉暗指販賣「GHB（俗稱G水、液態搖頭丸）」二級毒品，陳姓警員相約面...

桃園男行車糾紛險死槍下 行凶男起訴強辯嚇對方走火

桃園市21歲吳姓男子與詹姓男子發生行車糾紛結怨，去年4月間凌晨吳男發現詹男轎車後，夥同張姓、麥姓、林姓3名男子駕駛2輛轎...

新北保大巡邏遇龜速男 摸一摸竟掉出兩顆彈

新北市保安警察大隊昨晚巡邏行經三重區正義北路，發現一輛形跡可疑的轎車，攔檢後，一舉查獲槍毒，隨即逮捕開車的陳姓男子，全案...

影／台中賣場奪刀護妻兒 正義哥：女兒嚇到尿濕褲子

台中市蔡姓男子昨天與妻兒前往南屯區文心路大賣場時，因勸阻蘇姓男子吸菸，引發蘇不滿，隨後持蝴蝶刀理論，蔡與蘇發生肢體衝突後...

熱門新聞

丟垃圾闖紅燈逃跑被輾斃 律師：駕駛無過失應會不起訴

女兒被男友拍裸照父氣炸 全家出動加倍奉還

台大女生今中午墜樓 搶救1小時仍不治身亡

驚嚇破表！直播主凌晨廢棄醫院探險 撞見上吊風乾屍

男丟垃圾逃跑遭輾斃、駕駛沒減速需扛責？網分析：無罪機率大

惡老闆把員工當沙包打 網友諷：怎麼不去找館長打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。