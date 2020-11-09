台南前市議員經營虱目魚湯店被砸 警方：嫌犯已到案

台南市前議員唐儀靜和家人在安南區開的虱目魚湯店，今天遭人砸店。記者黃宣翰／翻攝

台南市前議員唐儀靜，今天在臉書PO文指出今天清晨約3點30分，她家在安南區海佃路經營的虱目魚湯店，被一名年輕人砸店後駕車逃逸，警方雖後來查到人，她質疑幕後有人指使，要求警方查明。

台南市警三分局說，當時涉案陳姓男子酒醉要外帶肉燥飯，但店家剛開店，還沒有準備好，陳一氣之下涉嫌失控砸店，警方調閱監視器，目前查出是陳一人所為，全案先依違反社維法處理，至於毀損部分尚未提告，警方也會加強巡邏。

唐儀靜是曾擔任四屆台南市議員唐瑞明的女兒，唐瑞明後來淡出政壇，安南區在海佃路一段開小吃店賣起虱目魚與肉燥飯，過著平淡生活。唐儀靜說，早在1、2個月前，每天清晨6、7點常有刺青的陌生人聚集在門口，似乎在查看環境。

唐家的小吃店平常清晨5時才營業，9日凌晨3點15分，陳姓男子（30歲）闖入店內說要點餐，唐瑞明表示食材尚在準備中，陳轉頭離去，不料15分後卻2度闖入，丟擲店內椅子，砸毀大門玻璃與桌椅。

唐儀靜說，父親正在熬魚湯，險被翻倒的100度魚湯燙傷，唐家事後調閱監視器，發現陳男進門想先關大門，因遭鐵管擋住才作罷，離去時門口已有車輛接應。

台南市警三分局說，警方稍後逮到陳，他稱自己喝酒後鬧事，願意向被害人道歉並賠償，車子是他女朋友開的。