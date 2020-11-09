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惡老闆戴拳套揍員工 花蓮警：已啟動偵查將約談到案

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮疑似有惡老闆把員工當沙包打，被打男子只能躲避。圖／翻攝臉書花蓮人社團
花蓮疑似有惡老闆把員工當沙包打，被打男子只能躲避。圖／翻攝臉書花蓮人社團
昨天深夜有網友在花蓮人臉書社團貼出一段影片，一名水電行連姓老闆戴拳擊手套，不斷毆打沈姓員工。但老闆受訪矢口否認是影片中施暴男，懷疑是有販毒前科的前員工報復，用網路影片攻擊他。警方表示，沈男目前不提告，不過會依「社會秩序法」偵辦，可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰，絕不寬待。

根據影片，2人原本在談話，馬尾男隨即戴上拳擊手套，突然往頭部出拳，被毆打男子害怕得抱頭躲避，馬尾男又揍男子腹部，還用膝蓋頂及用腳踢，被打男子無力還擊只能往角落躲。影片一出，引發網友氣憤，並肉搜出馬尾男疑似是經營水電行的連姓老闆，遭毆沈姓男子為其員工。

媒體電訪連姓老闆，他否認自己是影片中的馬尾男子，還說事發地點不在店內，懷疑被有販毒前科的員工挾冤報復，才會用網路影片攻擊他。附近鄰居則指認影片中的馬尾男就是連姓老闆，且被毆男子也就是員工。

花蓮警分局表示，派員查訪分析比對後，發現該畫面位置是花蓮市一家公司行號， 施暴者與被害人初步了解有僱用關係，已啟動偵查，通知雙方到案說明，調查原委後依法嚴辦，決不寬貸。

據了解，沈男疑似擔心丟工作，目前沒有要提告。不過警方會依「社會秩序法」，處加暴行於人者，3日以下拘留或18000元以下罰鍰，並報請花蓮縣政府社會處勞資科，依照職安法等相關法令查處。

花蓮縣府社會處代理處長陳加富表示，對於老闆的行為，會依照相關程序要求雇主說明，是否有暴行事件，若查證屬實，依「職業安全衛生法」相關罰則辦理；目前確認員工沈男沒有投保，為非法僱傭，將依「勞基法」查處。

陳加富呼籲，若勞工遇到類似狀況，可向派出所或勞政單位申訴，建議勞工朋友遭到職場霸凌，不管是精神還是肢體上，最好要蒐證，事證明確較能站得住腳。

花蓮縣府社會處代理處長陳加富表示，若查證職場暴力屬實，會依「職業安全衛生法」相關罰則辦理。記者王思慧／攝影
花蓮縣府社會處代理處長陳加富表示，若查證職場暴力屬實，會依「職業安全衛生法」相關罰則辦理。記者王思慧／攝影

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