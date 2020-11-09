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臉書粉專照遭盜用設假帳號 陳其邁籲認明藍勾勾

中央社 / 高雄9日電

高雄市陳其邁臉書照片昨天遭冒用設假帳號，經警方追查已將假帳號下架，並持續追查冒用者。陳其邁今天指出，會請警方追查涉違法部分，也請民眾注意藍勾勾才是他本人的帳號。

陳其邁上午出席國立高雄大學校長交接布達典禮，會前接受媒體聯訪表示，他的臉書（Facebook）粉專照遭盜用設假帳號事發後，高雄市新聞局、警察局有說明，他正式臉書粉絲專頁有打一個藍色勾勾，這個是真正有在使用的帳號，希望市民能夠了解。

媒體追問，是否會繼續追究假帳號者。陳其邁回答，冒用他人身分是法律所不允許行為，所以會請警方及相關單位調查，是不是有涉及到違反法律事項，釐清後再看後續處理。

高雄市刑事警察大隊也呼籲，冒用他人照片設假帳號，恐涉及侵犯肖像權；打廣告未犯罪的話，可能引起民事糾紛；利用他人照片犯罪，可能涉妨害電腦使用罪或詐欺罪。

高雄市警方掌握臉書網路社群揭露陳其邁照片疑遭冒用設假帳號交流事件，經科偵隊追查並向臉書公司通報後，「假帳號」已被下架。

警方追查，這個假帳號是用「Mukesh Tank」署名，初步查出是「人頭帳戶」；相關貼文及留言沒有涉及「陳其邁」或高雄市等，瀏覽相關貼文也非陳其邁使用的英文名字Chen Chi-Mai，網友多是以英文名字留言，警方懷疑可能是單純冒用陳其邁照片，但仍要繼續追查。

陳其邁 高雄市 臉書

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