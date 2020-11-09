男子藏笑氣駕車拒檢逃逸 桃園員警鍥而不捨逮捕歸案

桃園市平鎮區6日晚間發生警匪追逐案件，20歲林姓男子因車上攜帶1瓶笑氣鋼瓶及氣球，見警方路檢高速迴轉逃逸，員警隨即呼叫線上警網攔截圍捕，林男雖高速蛇行，一個半小時後仍在楊梅區住家前落網。

逮捕過程中，林男不斷抵抗，還用身體衝撞員警，還咆哮引起周邊住戶關切，但仍遭警方壓制，當天被依公共危險、妨害公務及危險駕駛等罪嫌，移送地檢署偵辦。員警緊追林男過程擦撞一名機車騎士，造成騎士左手小指骨折，經送醫後並無大礙。