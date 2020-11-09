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涉賣液態搖頭丸原料不算販毒 法官仍這樣判他須入獄
高雄警方今年3月間在交友軟體發現有人暱稱「水找我」，涉暗指販賣「GHB（俗稱G水、液態搖頭丸）」二級毒品，陳姓警員相約面交逮1名李姓男子，並扣得5罐證物送辦。高雄地院依檢驗發現成分為丁內酯，是G水的先驅原料，但未列管制非毒品，仍認定李拿假貨混充毒品，依加重詐欺取財未遂罪判8月徒刑須入獄，可上訴。
判決指出，李姓男子以非列管的丁內酯（GBL）混充第二級毒品GHB出售詐財，今年3月1日上午11點多，他利用交友軟體「Grindr」，使用暱稱「水找我」暗指毒品交易吸引買主，正巧高市警局三民二分局陳姓員警發覺，佯裝有意購買而詢問「G水？」李便回覆「是喔。1.鳳梨汁/20ml$400、2.草莓汁/30ml$600」等行話，陳姓警員進一步跟李加入LINE好友，相約面交。
李姓男子當天下午將丁內酯裝成3罐，分別重66.8公克、67.2公克、42.5公克，並放入紙袋，開車到相約的高雄三民區皓東路一處巷口，但陳姓員警一坐上李的車，就表明身分將他逮捕，扣得3罐丁內酯，隨後又在後座發現2罐13公克、27.4公克丁內酯，也一併查扣。
這5罐證物送請高雄醫學大學附設醫院檢驗後，確認是GBL非GHB，而GBL不是毒品危害防制條例列管，法官無法論處毒品罪嫌，但認為李姓男子表達要出售二級毒品GHB，卻用GBL混充，屬詐騙，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，判8月徒刑，不得易科罰金須入獄。
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