桃園男行車糾紛險死槍下 行凶男起訴強辯嚇對方走火

桃園市21歲吳姓男子與詹姓男子發生行車糾紛結怨，去年4月間凌晨吳男發現詹男轎車後，夥同張姓、麥姓、林姓3名男子駕駛2輛轎車，前後包圍詹男轎車、並持球棒砸破車窗玻璃尋仇，詹男下車理論，吳男涉嫌持改造手槍當場射穿詹男頸部，詹男緊急逃命送送醫撿回一命，吳男辯稱拿槍是要嚇嚇詹男、不料槍枝走火。桃園地檢署今天偵結，將吳男4人依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、強制等罪嫌提起公訴。

檢警調查，吳姓男子去年因與詹男2人發生行車糾紛不和，產生嫌隙結怨，去年4月間，吳男與25歲張男開車行經桃園區三光路附近，發現詹男搭乘邱姓男子駕駛的轎車，吳男立刻找來21歲林姓、34歲麥姓男子開車前來會合，吳男同夥4人隨後分別駕駛2輛轎車，故意擋在詹男、邱姓男子轎車前後包抄。

麥男4人當場持球棒砸破對方車窗玻璃，詹男見狀立即下車與吳男理論，一言不和，吳男拿出1把改造手槍指向詹男，當場擊發一顆子彈貫穿詹男頸部，吳男一夥看見詹男中槍倒地血泊如注，嚇到一哄而散，詹男緊急送醫急救撿回一命。