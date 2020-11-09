新北保大巡邏遇龜速男 摸一摸竟掉出兩顆彈

新北市保安警察大隊昨晚巡邏行經三重區正義北路，發現一輛形跡可疑的轎車，攔檢後，一舉查獲槍毒，隨即逮捕開車的陳姓男子，全案依槍砲、毒品等罪移送法辦。

據了解，陳男（37歲）有多項毒品、槍砲前科，其因為在車水馬龍的大街龜速行駛，經員警閃燈示意前進，又多次想跨越雙黃線迴轉，所以被員警懷疑，最後是在龍門路、正義路口被攔下。

陳男雖然配合攔查，但過程不斷以趕時間為由，催促員警放行，說法與原先龜速行駛情況自相矛盾。後來，員警經其同意進一步搜索車內，發現車頂有異音，又見車頂燈鬆動搖晃，伸手一撥，2顆子彈和車頂燈一起掉了下來。

警方在陳男車內找到1把改造手槍和14顆子彈，旋即將他上銬帶補，進一步搜身後，也在其內褲裡2包安非他命；被逮後，陳男坦承持有槍毒，但對於槍毒來源避重就輕，僅供稱毒品是跟不認識的人買的，槍是為了防身準備。