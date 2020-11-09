快訊

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北保大巡邏遇龜速男 摸一摸竟掉出兩顆彈

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市保安警察大隊昨晚巡邏行經三重區正義北路，發現一輛形跡可疑的轎車，攔檢後，一舉查獲槍毒，隨即逮捕開車的陳姓男子，全案依槍砲、毒品等罪移送法辦。

據了解，陳男（37歲）有多項毒品、槍砲前科，其因為在車水馬龍的大街龜速行駛，經員警閃燈示意前進，又多次想跨越雙黃線迴轉，所以被員警懷疑，最後是在龍門路、正義路口被攔下。

陳男雖然配合攔查，但過程不斷以趕時間為由，催促員警放行，說法與原先龜速行駛情況自相矛盾。後來，員警經其同意進一步搜索車內，發現車頂有異音，又見車頂燈鬆動搖晃，伸手一撥，2顆子彈和車頂燈一起掉了下來。

警方在陳男車內找到1把改造手槍和14顆子彈，旋即將他上銬帶補，進一步搜身後，也在其內褲裡2包安非他命；被逮後，陳男坦承持有槍毒，但對於槍毒來源避重就輕，僅供稱毒品是跟不認識的人買的，槍是為了防身準備。

保安警察大隊表示，雖然警力有限又正值防疫期間，但警方維護治安的工作沒鬆懈，一定會有效打擊不法毒品及防制暴力犯罪，為民眾打造安全優質的居住環境。

保大員警搜索發現車頂有異音，又見車頂燈鬆動搖晃，伸手一撥，2顆子彈和車頂燈一起掉了下來。記者陳俊智／翻攝
保大員警搜索發現車頂有異音，又見車頂燈鬆動搖晃，伸手一撥，2顆子彈和車頂燈一起掉了下來。記者陳俊智／翻攝
陳男（右）因為持有槍毒被逮。記者陳俊智／翻攝
陳男（右）因為持有槍毒被逮。記者陳俊智／翻攝
新北市保安警察大隊員警在陳男車內找到改造手槍、子彈和毒品等物。記者陳俊智／翻攝
新北市保安警察大隊員警在陳男車內找到改造手槍、子彈和毒品等物。記者陳俊智／翻攝

毒品 警察

延伸閱讀

警察搜索！車頂掉出2顆子彈、內褲掉出2包安毒

新北長青運動大會2500人參加 侯友宜組團與長者PK

聯合盃作文大賽新北區賽登場 8730人報名全國最多

新北土城傳內褲男暗夜隨機攻擊 女子尖叫奔逃

相關新聞

影／台中賣場奪刀護妻兒 正義哥：女兒嚇到尿濕褲子

台中市蔡姓男子昨天與妻兒前往南屯區文心路大賣場時，因勸阻蘇姓男子吸菸，引發蘇不滿，隨後持蝴蝶刀理論，蔡與蘇發生肢體衝突後...

新北保大巡邏遇龜速男 摸一摸竟掉出兩顆彈

新北市保安警察大隊昨晚巡邏行經三重區正義北路，發現一輛形跡可疑的轎車，攔檢後，一舉查獲槍毒，隨即逮捕開車的陳姓男子，全案...

警察搜索！車頂掉出2顆子彈、內褲掉出2包安毒

新北市警察局保安大隊員警昨晚7時50分，巡邏至三重區龍門路、正義北路口，覺得1輛黑色小轎車形跡可疑便攔下盤查，37歲陳姓...

8案通緝 黑幫躲山中當筍工大半年

竹聯幫孝堂成員黃姓男子犯下多起暴力討債、槍砲、毒品、妨害自由案，被多個法院、地檢署發布八條通緝，他躲到台南關廟偏僻山區當...

向澎恰恰討債的「楊醫師」 有間江湖救急三溫暖打麻將才能借錢

曾捲入陳哲男司法黃牛案，綽號「楊醫師」的楊振豐，因對藝人澎恰恰暴力討債被收押禁見，楊醫師是台北市「亞太三溫暖」負責人，不僅財力驚人，也經常放款給江湖兄弟做情，不管是本省掛還是外省掛，只要有點名氣的兄弟，幾乎都跟楊醫師掛過「票眼」（意指借款），亞太三溫暖因此成為另類的地下銀行，是黑幫眼中的江湖急救站。

臉書驚見帳號盜用陳其邁照片 警追查跟市長無關

一名女網友5天前在臉書社團「爆廢1公社」貼出截圖，有個臉書帳號的大頭貼竟是高雄市長陳其邁照片，令她直呼「這是假帳號吧！」...

新北土城傳內褲男暗夜隨機攻擊 女子尖叫奔逃

新北市土城區清水路昨天深夜出現一名下半身只穿內褲男子隨機攻擊路人，把路過女子嚇得尖叫奔逃，所幸附近居民見義勇為，聞聲即下...

影／男涉販毒逃過警車包抄 改搭計程車卻落網

基隆市王姓男子涉嫌販毒，警方掌握他使用的車輛行蹤後，連3天在新北汐止、瑞芳、試圖圍捕都被逃脫，最後跟監到基隆市七堵區，見...

竹聯幫幹部「8條通緝在案」躲偏鄉當竹筍工人 歸仁警緝捕歸案

竹聯幫孝堂33歲黃姓幹部，涉嫌多起槍砲、毒品、妨害自由案，為基隆、台北、桃園等地院、檢發布8件通緝在案，黃為避免遭查緝，...

震驚全國逆孫殺害外婆3至親 警一夜鬥智讓凶嫌伏首認罪

2018年5月11日台南南化區發生震警全國的3屍命案，逆孫郭濬毅因行竊失風，以鐵鎚殺害外婆與叔公夫婦三人，警方雖立即掌握...

熱門新聞

影／亂丟家庭垃圾至行人垃圾筒疑怕開罰逃跑 慘遭汽車輾斃

男怕被罰逃跑遭輾斃巡查員挨告 北市環保局：依法執勤

台南永康洗衣店昨晚氣爆致4人送醫 消防局今開罰

男丟垃圾逃跑遭輾斃、駕駛沒減速需扛責？網分析：無罪機率大

台電員工懷疑遭間諜監視 涉電鋸狠劈同事改判免入獄

前女友生子辯不知他是人夫 正宮拿這個打臉判賠40萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。