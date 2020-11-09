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影／台中賣場奪刀護妻兒 正義哥：女兒嚇到尿濕褲子
台中市蔡姓男子昨天與妻兒前往南屯區文心路大賣場時，因勸阻蘇姓男子吸菸，引發蘇不滿，隨後持蝴蝶刀理論，蔡與蘇發生肢體衝突後，順利制伏蘇，讓獲報到場的警方依法究辦。蔡今天上午接受媒體電話採訪，蔡說，他可能勸阻蘇抽菸時，口氣不太好，引發蘇不滿才會亮刀，在他與蘇拉扯的過程中，年幼的女兒「嚇到閃尿、整件褲子都濕了」。
蔡姓男子今天透過電話接受媒體採訪，還原昨天案發現場的經過，他說，昨天他跟妻子、年幼的女兒一起在該大賣場的地下一樓餐廳用餐，因為有聞到菸味飄過來，才發現蘇姓男子在貼有禁菸標示的區域抽菸，蘇聽到他勸阻後，有離開現場，但他與妻兒用完餐，步出門口之後，蘇又重返現場，蘇嗆他「口氣怎麼那麼差」，他也回嘴「不然要怎樣」。
蔡姓男子說，對方聽到他講這句後，就拿出藏在身上的蝴蝶刀，並朝著他揮舞，他擔心波及身旁的妻兒，因此出手欲奪下對方手上的利刃，他與對方拉扯，從餐廳的門口一直拉近賣場的用餐區域，隨後才將對方制伏在地，當時在餐廳內的人可能都嚇到，沒有其他人一起出手幫忙，但還是感謝有目擊的網友把過程貼上臉書，願意出律師費。
蔡姓男子說，等到警方到場後，他確認妻子、女兒狀況時，發現女兒「褲子怎麼都濕了」，才發現原來女兒目擊他與歹徒拉扯的過程，「嚇到閃尿」。
昨天晚間8時許，蔡姓男子（38歲）與家人前往南屯區文心路一段的知名大賣場時，發現蘇姓男子（26歲）在有該賣場地下一樓、設有禁止吸菸警告標語的區域吸菸，蔡出言制止，引來蘇不滿，蘇拿出隨身攜帶的蝴蝶刀恐嚇，雙方一陣肢體拉扯後，從地下一樓的門口處，一路拉扯到餐廳的用餐區域，沿途不少桌椅都被弄倒，但蔡因體格較蘇壯碩，順利將蘇制伏在地，警方詢問後將依恐嚇罪嫌，將蘇移送法辦。
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