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臉書驚見帳號盜用陳其邁照片 警追查跟市長無關

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

網友發現有帳號盜用高雄市長陳其邁的照片當大頭照。圖／翻攝自臉書爆廢1公社
網友發現有帳號盜用高雄市長陳其邁的照片當大頭照。圖／翻攝自臉書爆廢1公社
一名女網友5天前在臉書社團「爆廢1公社」貼出截圖，有個臉書帳號的大頭貼竟是高雄市長陳其邁照片，令她直呼「這是假帳號吧！」高市刑大指出，警方清查後認定此帳號跟市長、市府都無關，應是人頭帳號盜用陳其邁照片，向臉書檢舉後此帳號已經下架，將追查有無其他惡意用途。

據了解，女網友貼出的帳號名稱「Mukesh Tank（Williams yings）」，包括大頭貼、封面照片都是陳其邁的照片，她打趣稱「這是假帳號吧！想說這大頭照也太眼熟了」，網友留言「是邁哥嗎」、「我還以為我看錯」、「邁要是加我立馬回加他」、「厲害~~知道要用暖男來做詐騙」，也有網友發覺另個帳號「Rayson Alan」疑也盜陳其邁照片。

高市刑大指出，網友PO文後警方網路巡邏也察覺，由於陳其邁臉書名稱為「陳其邁 Chen Chi-Mai」，深入調查此帳號，發現此帳號跟市長、市府都無關，帳號頁面也沒發布相關言論，甚至留言者都是英文名字，不過也沒發表批判高雄市政有關，或偏激等言論，懷疑是盜用照片，意圖不明。

高市刑大表示，上周三發現後已向行政院處理假訊息的窗口通報，也發文給刑事局要求調資料，並向臉書檢舉，當天就成功下架此帳號，將擴大清查有無其他盜用名人照片的帳號。

陳其邁 臉書

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