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影／男涉販毒逃過警車包抄 改搭計程車卻落網
基隆市王姓男子涉嫌販毒，警方掌握他使用的車輛行蹤後，連3天在新北汐止、瑞芳、試圖圍捕都被逃脫，最後跟監到基隆市七堵區，見他把車停在路邊改坐計程車時，一擁而上才抓到人，查獲毒品安非他命73公克、磅秤、分裝袋及現金13萬多元等物證，警詢後移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警四分局接獲情資，王男涉嫌在基隆一帶販賣毒品，報請檢察官指揮偵辦。員警蒐證過程發現王十分狡猾，使用多支手機，行蹤不定。市警局長林炎田指示刑事警察大隊及警一、四分局共同偵辦，緝捕王嫌。
警四分局偵查隊5日晚間得知王男平日使用車輛停放於汐止區，隨即前往埋伏，7日上午見王男開車往基隆方向行駛，一路跟監，伺機逮人。
王男將車開到瑞芳區時，員警原打算用兩輛車前後包抄，但王男察覺有異，在員警倒車堵住去路前，加速過彎從小巷逃走。
員警繼續跟監到基隆市七堵區，看到王嫌的車在路邊，並坐上計程車。員警用車子擋在計程車前方，並快速下車，打開計程車車門將王逮捕，當場查獲毒品安非他命及販毒器具、現金，帶回偵詢。
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