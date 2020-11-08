影／男涉販毒逃過警車包抄 改搭計程車卻落網

基隆市王姓男子涉嫌販毒，警方掌握他使用的車輛行蹤後，連3天在新北汐止、瑞芳、試圖圍捕都被逃脫，最後跟監到基隆市七堵區，見他把車停在路邊改坐計程車時，一擁而上才抓到人，查獲毒品安非他命73公克、磅秤、分裝袋及現金13萬多元等物證，警詢後移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警四分局接獲情資，王男涉嫌在基隆一帶販賣毒品，報請檢察官指揮偵辦。員警蒐證過程發現王十分狡猾，使用多支手機，行蹤不定。市警局長林炎田指示刑事警察大隊及警一、四分局共同偵辦，緝捕王嫌。

警四分局偵查隊5日晚間得知王男平日使用車輛停放於汐止區，隨即前往埋伏，7日上午見王男開車往基隆方向行駛，一路跟監，伺機逮人。

王男將車開到瑞芳區時，員警原打算用兩輛車前後包抄，但王男察覺有異，在員警倒車堵住去路前，加速過彎從小巷逃走。