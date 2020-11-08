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竹聯幫幹部8條通緝躲偏鄉當竹筍工人 歸仁警緝捕歸案
竹聯幫孝堂33歲黃姓幹部，涉嫌多起槍砲、毒品、妨害自由案，為基隆、台北、桃園等地院、檢發布8件通緝在案，黃為避免遭查緝，今年3月起藏匿關廟偏僻鄉間擔任竹筍加工工人，經警方循線鎖定黃嫌藏匿處，昨天將他逮捕解送歸案。
黑道幫派成員黃姓男子，是警政署列管註記竹聯幫孝堂幹部，2017年間涉嫌在雙北地區犯下多起暴力討債案件，除強押被害人至山區以電擊棒、鐵鍊甚至黏鼠板，極盡凌虐至還錢，甚至直搗校園找護理師追討賭債，毆打致遍體麟傷。
黃自2018年底出監後，不思悔改，再犯多起槍砲、毒品刑案，旋即在全台流竄藏匿，並於今年3月初落腳台南偏鄉關廟區，並隱身在一處竹筍加工廠從事農務工作。
歸仁警分局關廟分駐所日前獲報，有名竹筍加工廠員工樣貌清秀，操北部口音，行事神祕低調，經辨識特徵後赫然發現，該民竟係警政署列管註記幫派成員。
警方查出，黃涉嫌多起槍砲、毒品、妨害自由案，為基隆、台北、桃園等地之院、檢發布8件通緝在案，研判黃嫌為避免遭查緝而藏匿偏僻鄉間，經循線鎖定黃嫌藏匿處所，埋伏監控多日後，昨天實施圍捕，並在黃嫌身上起獲毒品安非他命1小包及吸食工具等，全案詢問後，昨晚移送台南地檢署調查。
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