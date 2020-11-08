震驚全國逆孫殺害外婆3至親 警一夜鬥智讓凶嫌伏首認罪

2018年5月11日台南南化區發生震警全國的3屍命案，逆孫郭濬毅因行竊失風，以鐵鎚殺害外婆與叔公夫婦三人，警方雖立即掌握郭濬毅涉有重嫌，漏夜偵訊但郭相當冷靜不露口風，當時的玉井警分局偵查隊副隊長陳豐霈要求清場，「一對一」和郭濬毅鬥智，終於在清晨突破心防讓郭伏首認罪，全案12小時宣告偵破。

現職麻豆偵查隊副隊長的陳豐霈說，純樸山區發生骸人聽聞三死命案，震驚全國，警方破案壓力大，三名死者都很年邁，但致命傷都在頭部，被猛槌頭部血跡斑斑，令人很不捨，當時鎖定被害者李胡木哖的外孫郭濬毅有嫌疑，外婆很疼郭，生前為郭煮了最後的晚餐，但案發後他回到命案現場看到外婆，卻表現得相當冷靜。

「有人形容他很像鄭捷」！面對慘絕人圜的凶殺命案，警方不放過任何一個蛛絲馬跡，郭濬毅露出的第一個破綻，是有鄰居表示曾在當天下午看到郭濬毅出現，郭矢口否認但又無法交代行蹤，專案小組當天晚上9點將他帶回玉井分局，但他始終不露口風，專案小組成員輪番偵訊，他幾乎無情緒波動，偵訊一度陷入膠著。

當時的台南市警局長黃宗仁親自到現場指揮，凌晨一點多要求回到玉井分局召開專案會議，開完會已經兩點多，負責偵訊的其他專案小組人員，苦於無法突破，便要陳豐霈去問問看，在命案現場採證一整夜，陳豐霈知道天亮後面對的是社會強大的壓力，他要求清場，「單獨一對一偵訊，主要是掌握節奏」，過程中郭有回必答很健談，但遇到敏感的話題就保持沈默。

為了讓郭濬毅降低思考及防衛心，陳豐霈詢問時若他不回答，就會用腳輕踢他，叫他名字或外號，或改用兄弟口氣與他說話，並用激將法「男子漢既然背上三條命，即使被判死刑也要走得清白交代清楚。」偵訊的話題繞來繞去，問什麼對方就答什麼，但敏感的就避開。

陳豐霈後來直接拋出一句「你不敢承認，但你敢否認嗎？」因鑑視人員研判作案凶器可能榔頭，又趁其沒有心理準備時問出「你把東西丟在那裡？」郭脫口而出丟在「阿嬤山上的果園」，專案小組整個動起來，連夜循著他行走路線前往起出凶器，全案終告偵破。

陳豐霈說，郭濬毅從頭到尾都很冷靜，沈默不語，主要是在意媽媽，他犯下這種案件有心理準備會受到極刑，但在意媽媽夾在夾在中間，「一邊舅舅和親友，一邊是自己的兒子」，一直不願意承認是擔心媽媽，「不知該如何面對母親，不知道媽媽如何接受及面對親友。」

整起案件是2018年5月10日，郭濬毅回南化外婆家，疼孫的外婆還煮了整桌的好菜，不讓愛孫餓著。晚餐結束後，郭男因積欠債務，假意到隔壁外叔公家聊天後，再趁機進入臥室行竊財物，被叔公發現斥責，竟一時氣慎，竟持榔頭砸死外叔公，又將進屋的外嬸婆一併殺死，外婆發現要報警，竟一不做二不休連同外婆一起殺害。