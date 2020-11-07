台南明星高中老師吸毒之死 網友：死因與教學莫混為一談

邱姓老師疑因毒品過量致死，網路熱烈討論。圖／擷取臉書畫面 台南市某明星高中邱姓老師兩個月前在男網友家身體不適過世，被認為死於心肌梗塞，但兩個月後傳出是毒品過量致死。雖然令師生不捨，但網路上成為討論話題，有網友質疑如此訊息對死者及家屬不公平，但也有網友認為，吸毒就是吸毒，錯了就是錯了。不過，部分網友認為，邱老師認真教學，無庸置疑，不應以毒品否認老師過去的努力以及在學生心中的地位。

高帥的邱姓老師於今年9月初在男網友住處因身體不適送醫，疑因心肌梗塞死亡，師生都不捨，學校也在臉書上發文悼念。但隔了兩個月傳出邱姓老師是因施打安非他命過量致死，震撼教育界。

昨起網站上對邱老師的死因多有討論，有網友不敢相信這是事實，甚至有所質疑，認為既然都死了，不因再傷害死者和影響到家屬。但也有網友認為，既然邱姓老師的真正死因與毒品有關，就應相信邱老師也有錯，但人都會有錯，不可能完美。

部分網友則認為，邱老師在校教學認真且風趣，甚受學生喜愛與同事的歡迎，雖然死因可能與毒品有關，但僅是他因娛樂性需要而使用，並沒帶進學校，也未有影響到教學，仍是讓人尊重與不捨的好老師，不要與死因混為一談，讓邱老師為教育付出的精神仍留在學生心中。