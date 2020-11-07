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連千毅愛徒「賴賢賢」直播驚見槍　本人回應：合法的

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

賴賢賢拿出疑似昨晚直播中無意拍到的槍枝，拆解解釋「槍枝是合法的CO2槍」。圖／擷取自臉書「賴賢賢粉絲團」
賴賢賢拿出疑似昨晚直播中無意拍到的槍枝，拆解解釋「槍枝是合法的CO2槍」。圖／擷取自臉書「賴賢賢粉絲團」
連千毅弟子「賴賢賢」昨天晚間在臉書上開直播拍賣一公斤重的純金，卻在直播過程拍到疑似槍枝的物品，有網友眼尖發現，PO上社群軟體PTT詢問「這把槍甚麼型號」引發熱議，對此他今天親自出面澄清，貼文表示槍枝是玩生存遊戲所用的CO2槍，「合法的啦」。

本名賴穎賢的直播主「賴賢賢」原是掀起直播主之亂的連千毅弟子，在連千毅因案羈押後自立門戶，開直播販售商品，他昨天晚間在臉書直播上販售一公斤重純金，並向網友表示如果賣的黃金是假的，「你來找我，我這台車賠你」，並介紹車輛內裝與置物箱，未料卻拍到一把疑似黑色槍枝的物品放置在置物箱，被眼尖網友發現後PO上PTT詢問「這把槍是甚麼型號」，引發熱議。

今天下午他本人在臉書上再度PO出在車內的直播，打上標題「昨天晚黃金活動拍到槍枝，對此本人做個簡單敘述...造成社會大眾誤解深感抱歉...」，在影片中他拿出疑似昨晚拍到的槍枝，表示昨晚本來與友人約好要玩生存遊戲，但因直播販賣黃金取消，才會將生存遊戲使用的CO2槍枝放在車上，「造成各界誤會，大家抱歉啦」。

賴賢賢並在影片中將槍枝拆解，取出彈匣，將放置在內的CO2鋼瓶氣體放出，強調「這個是合法的，完全符合中華民國的法規」，更拿出生存遊戲使用的標靶，要民眾不要太緊張，隨後也在臉書以貼文方式表示「原以昨日前往合法生存遊戲之場所，故因1公斤黃金零元起標之活動而因此取消，直播畫面中出現的黑色槍枝皆為市區合法生存遊戲店所販售，本人自留購買付款紀錄以及型號，不怕任何勘驗」。

賴賢賢稍早PO文澄清，強調槍枝「完全符合中華民國之法規」。圖／擷取自臉書「賴賢賢粉絲團」
賴賢賢稍早PO文澄清，強調槍枝「完全符合中華民國之法規」。圖／擷取自臉書「賴賢賢粉絲團」
網友在PTT上截圖詢問，引發熱議。圖／擷取自社群軟體PTT
網友在PTT上截圖詢問，引發熱議。圖／擷取自社群軟體PTT

直播主 槍枝

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