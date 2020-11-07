雲林男子驗尿安毒呈陽性判無罪 法官：違法搜索、採尿

雲林警方去年9月間追查竊盜案，逕自進入劉姓男子住宅查贓，搜出安非他命及吸食器，經採尿送驗後呈現陽性反應而遭起訴，劉否認施用安毒，毒品及吸食器也不是他的，反控警方非法搜索及採尿，一審認他無罪，檢方上訴，二審認警方未經劉同意即擅自進入住處，違法搜索、扣押、逮捕，駁回上訴，維持原審無罪判決，不得上訴。

檢警調查，劉前因施用毒品案件，2016年經雲林地院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向而釋放，雲林地檢署給予不起訴處分。

去年9月29日上午11時50分，警方搜索他位在雲林縣住處，扣得安非他命1包、淨重0.0325公克、吸食器3個，再採其尿液送驗，結果呈現陽性反應，檢方依違反毒品危害防制條例起訴。

劉不否認其經採尿送驗後呈安非他命陽性反應，但堅決否認施用安非他命。他辯稱，警察未經他同意就進入住處搜索，搜索到的毒品和吸食器不是他的，他沒有施用安非他命。

辯護人表示，警方為了查緝劉涉嫌竊盜案件，在沒有搜索票、拘票、沒有合理的搜索原因、沒有經過被告同意的情況下，就進入其住處搜索。警方問「可不可以看一下房間」，劉說「要看就去看」，但在劉的房間內並沒有扣到毒品跟施用工具，警方要在其他地方搜索時，劉也表示「不用搜索了」，但是警方還是搜索，是違法搜索，因此取得的安非他命、吸食工具不能做為本案的證據。

辯護人認為，警方懷疑劉有施用毒品，帶劉回去採尿，雖然劉事後有簽同意搜索、同意採尿的相關文件，但是劉在當時警方的壓力下，是否有自由決定同意或是不同意的權利，顯然值得斟酌。