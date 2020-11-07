快訊

最後掙扎？川普訴諸最高法院 盼複製小布希20年前戲碼

台灣大賽G6／獅隊潘武雄安打攻兩分 2:0領先兄弟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林男子驗尿安毒呈陽性判無罪 法官：違法搜索、採尿

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

雲林警方去年9月間追查竊盜案，逕自進入劉姓男子住宅查贓，搜出安非他命及吸食器，經採尿送驗後呈現陽性反應而遭起訴，劉否認施用安毒，毒品及吸食器也不是他的，反控警方非法搜索及採尿，一審認他無罪，檢方上訴，二審認警方未經劉同意即擅自進入住處，違法搜索、扣押、逮捕，駁回上訴，維持原審無罪判決，不得上訴。

檢警調查，劉前因施用毒品案件，2016年經雲林地院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向而釋放，雲林地檢署給予不起訴處分。

去年9月29日上午11時50分，警方搜索他位在雲林縣住處，扣得安非他命1包、淨重0.0325公克、吸食器3個，再採其尿液送驗，結果呈現陽性反應，檢方依違反毒品危害防制條例起訴。

劉不否認其經採尿送驗後呈安非他命陽性反應，但堅決否認施用安非他命。他辯稱，警察未經他同意就進入住處搜索，搜索到的毒品和吸食器不是他的，他沒有施用安非他命。

辯護人表示，警方為了查緝劉涉嫌竊盜案件，在沒有搜索票、拘票、沒有合理的搜索原因、沒有經過被告同意的情況下，就進入其住處搜索。警方問「可不可以看一下房間」，劉說「要看就去看」，但在劉的房間內並沒有扣到毒品跟施用工具，警方要在其他地方搜索時，劉也表示「不用搜索了」，但是警方還是搜索，是違法搜索，因此取得的安非他命、吸食工具不能做為本案的證據。

辯護人認為，警方懷疑劉有施用毒品，帶劉回去採尿，雖然劉事後有簽同意搜索、同意採尿的相關文件，但是劉在當時警方的壓力下，是否有自由決定同意或是不同意的權利，顯然值得斟酌。

台南高分院合議庭認，警方搜索行為顯不符合同意搜索程序規定，屬違法搜索行為，本案扣案物是警違法搜索才發現，不符另案扣押要件。警方違法搜索在先，也未經員警持檢察官所核發拘票拘提，採集其尿液程序也不合法，所以違法所取得證據，無證據能力。因此，原審判決劉無罪，於法並無違誤。

台南高分院合議庭認警方未經劉同意即擅自進入住處，違法搜索、扣押、逮捕，駁回上訴，維持原審無罪判決，不得上訴。圖／本報資料照
台南高分院合議庭認警方未經劉同意即擅自進入住處，違法搜索、扣押、逮捕，駁回上訴，維持原審無罪判決，不得上訴。圖／本報資料照

毒品 竊盜 警察

延伸閱讀

這家慈善會被控吸金詐財？ 雲林男子疑受騙才曝光

影／北市毒男持3公斤安非他命遭警當街攔車 聲押獲准

慈善會招收老人騙棺材本？警查訪高雄落址處已退租

全國更生保護會齊聚雲林歡慶 表揚並展示更生成果

相關新聞

獨／新竹托嬰中心熱水燙7月大女嬰 造成臀腿大面積脫皮

新竹市1家準公共化托嬰中心拖育人員在1名7個月大女嬰清洗時，疑未注意水溫過高，造成女嬰屁股遭熱水燙到脫皮、2度燙傷，市府...

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

2014年的北市信義夜店殺警案，主嫌蕭叡鴻（35歲）今天在台北市內湖藏匿處落網。

影／北市毒男持3公斤安非他命遭警當街攔車 聲押獲准

台北市警士林分局日前接獲線報，長期以販毒為業的戴姓男子重操舊業，持有大量毒品準備販賣，長期蒐證跟監後，日前當街攔車，當場...

男窮到3天沒吃飯！血糖過低險昏 熱心警載他回派出所先止饑

台北市警士林分局蘭雅派出所警員日前巡邏時，見一對男女蹲坐路口，上前發現兩人經濟窮困，已經幾日未進食。兩警員將兩人帶回派出...

雲林男子驗尿安毒呈陽性判無罪 法官：違法搜索、採尿

雲林警方去年9月間追查竊盜案，逕自進入劉姓男子住宅查贓，搜出安非他命及吸食器，經採尿送驗後呈現陽性反應而遭起訴，劉否認施...

毒管法修正後 新北警首查獲「小蜜蜂」送環保局開罰

32歲高姓男子今天凌晨2時許在新北市新莊區大安路上被警方查獲車上存放大量未拆封氣球與9瓶笑氣鋼瓶，警詢後依「毒性及關注化...

刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯

刑事警察局接獲線報，一家進口槍砲彈藥刀械營業項目的國際貿易及開發公司，上個月替台灣南部一家射擊協會從賽普勒斯進口霰彈，不...

桃園機場海關倉儲 警查獲逾10萬顆非法制式子彈

刑事局今天宣布，日前在桃園機場海關倉儲區查獲逾10萬顆非法制式9釐米子彈，發現某合法公司以進口霰彈為由，把子彈夾藏貨櫃內...

不爽被供出涉刑案 凶狠少年撂6人拿扳手打死國中生

新北市陳姓少年不滿林姓國中生向警方供出他涉案，找周姓等4名成年人、2名少年同夥，借唱歌名義約林出面，卻拿扳手痛毆他一頓，...

桃園20歲男賣毒跳2層樓大排 蟑螂老鼠相伴找警求救

桃園鄭姓男子年僅20歲卻長期擔任藥頭，多次在網路上交易毒品，專門販賣混合的毒品咖啡包，昨晚警方掌握他交易地點到場埋伏，鄭...

2周換1次住處 信義夜店殺警主謀落網

轟動一時的信義區夜店殺警案，遭通緝的主謀蕭叡鴻昨天在台北市藏匿處被市刑大逮捕，蕭服刑前偷渡廈門地區藏匿，回台後又多次變換...

北市銀樓搶匪跑100公尺就落網 瞎掰動機「想去地檢署」

台北市大同區一家銀樓今天下午遭搶，搶匪才跑了100公尺，就被緊追在後的店員攔下，警方偵詢時，李不斷稱「要去地檢署找人」才...

熱門新聞

影／男騎士硬闖中橫便道管制站撞傷2人 遭攔竟跳懸崖失蹤

刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

護理師產子疑窒息死亡 將男嬰裝垃圾袋丟掉遭判刑

太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

影／新北保全自稱被開除心情差 隨機強拉8歲男童施暴甩巴掌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。