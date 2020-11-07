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男窮到3天沒吃飯！血糖過低險昏 熱心警載他回派出所先止饑
台北市警士林分局蘭雅派出所警員日前巡邏時，見一對男女蹲坐路口，上前發現兩人經濟窮困，已經幾日未進食。兩警員將兩人帶回派出所，給予水和麵包止饑，並保證幫兩人向區公所申請救助，兩人也表示感謝。
警員張呈榮、陳宥綸是上月29日巡邏時，在中山北、德行西路口見一對男女蹲坐在地，男子臉色蒼白，上前關心發現，他因3天沒吃東西，血糖過低，先將兩人帶回派出所。
張員給兩人水及麵包食用，兩人大口的吃，男子稱，自己姓周，經濟很不好，現在失業中，生活有一餐沒一餐，才會3天沒吃東西；跟在他身旁的是女友，同樣沒工作，兩人沒有房子，一直居無定所。
張員向周男保證，要幫他向區公所社會課尋求救濟，隨後讓兩人離開。士林分局呼籲，民眾低血糖時，立刻喝果汁、吃糖果、喝可樂，補充高含糖物質。
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