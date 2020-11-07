男窮到3天沒吃飯！血糖過低險昏 熱心警載他回派出所先止饑

周男（左）日前倒臥在中山北、德行西路口，剛好士林分局蘭雅派出所警員張呈榮、陳宥綸巡邏時撞見，立刻上前關心，將周及他女友帶回派出所暫歇。記者蔡翼謙／翻攝 台北市警士林分局蘭雅派出所警員日前巡邏時，見一對男女蹲坐路口，上前發現兩人經濟窮困，已經幾日未進食。兩警員將兩人帶回派出所，給予水和麵包止饑，並保證幫兩人向區公所申請救助，兩人也表示感謝。

警員張呈榮、陳宥綸是上月29日巡邏時，在中山北、德行西路口見一對男女蹲坐在地，男子臉色蒼白，上前關心發現，他因3天沒吃東西，血糖過低，先將兩人帶回派出所。

張員給兩人水及麵包食用，兩人大口的吃，男子稱，自己姓周，經濟很不好，現在失業中，生活有一餐沒一餐，才會3天沒吃東西；跟在他身旁的是女友，同樣沒工作，兩人沒有房子，一直居無定所。