快訊

密西根州計票軟體出包！把川普6000張選票算給拜登

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北市毒男持3公斤安非他命遭警當街攔車 聲押獲准

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市警士林分局日前接獲線報，長期以販毒為業的戴姓男子重操舊業，持有大量毒品準備販賣，長期蒐證跟監後，日前當街攔車，當場查獲3公斤的安非他命，將戴嫌及他的2名共犯依毒品罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。

士林分局是上月29日晚上8點多，會同北市刑大及中正二分局，在大同區重慶北路上，當街攔下戴嫌（38歲）的車，在車內查獲3公斤安非他命、60萬現金、點鈔機及分裝夾鏈帶。

戴嫌將3公斤安非他命分成3袋裝，當時車上還有莊姓、高姓共犯，警方逮回3人，其對於毒品是誰所有堅持不說，也否認自己持有。

警方仍將60萬現金視為3嫌不法所得，懷疑其正在從事運輸販賣毒品行為，士林地檢署訊後將3人聲押獲准。據了解，戴嫌有多項毒品前科，平日就以販毒為業。

警方在戴嫌車上查獲3公斤安非他命、60萬現金、點鈔機及分裝夾鏈帶。記者蔡翼謙／翻攝
警方在戴嫌車上查獲3公斤安非他命、60萬現金、點鈔機及分裝夾鏈帶。記者蔡翼謙／翻攝
警方當街攔車，將戴嫌及莊姓、高姓共犯逮補，詢後依毒品罪嫌送辦，檢察官聲押獲准。記者蔡翼謙／翻攝
警方當街攔車，將戴嫌及莊姓、高姓共犯逮補，詢後依毒品罪嫌送辦，檢察官聲押獲准。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 販毒 北市

延伸閱讀

北市斜槓人生教育 成淵高中打造影展推「媒體課程」

北市夜店殺警案拒入監遭通緝 主嫌蕭叡鴻落網

北市16歲英籍妙齡女學生半夜失聯 外事警察緊急協尋

五都均缺地 北市進駐成本高

相關新聞

獨／新竹托嬰中心熱水燙7月大女嬰 造成臀腿大面積脫皮

新竹市1家準公共化托嬰中心拖育人員在1名7個月大女嬰清洗時，疑未注意水溫過高，造成女嬰屁股遭熱水燙到脫皮、2度燙傷，市府...

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

2014年的北市信義夜店殺警案，主嫌蕭叡鴻（35歲）今天在台北市內湖藏匿處落網。

影／北市毒男持3公斤安非他命遭警當街攔車 聲押獲准

台北市警士林分局日前接獲線報，長期以販毒為業的戴姓男子重操舊業，持有大量毒品準備販賣，長期蒐證跟監後，日前當街攔車，當場...

刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯

刑事警察局接獲線報，一家進口槍砲彈藥刀械營業項目的國際貿易及開發公司，上個月替台灣南部一家射擊協會從賽普勒斯進口霰彈，不...

毒管法修正後 新北警首查獲「小蜜蜂」送環保局開罰

32歲高姓男子今天凌晨2時許在新北市新莊區大安路上被警方查獲車上存放大量未拆封氣球與9瓶笑氣鋼瓶，警詢後依「毒性及關注化...

桃園機場海關倉儲 警查獲逾10萬顆非法制式子彈

刑事局今天宣布，日前在桃園機場海關倉儲區查獲逾10萬顆非法制式9釐米子彈，發現某合法公司以進口霰彈為由，把子彈夾藏貨櫃內...

不爽被供出涉刑案 凶狠少年撂6人拿扳手打死國中生

新北市陳姓少年不滿林姓國中生向警方供出他涉案，找周姓等4名成年人、2名少年同夥，借唱歌名義約林出面，卻拿扳手痛毆他一頓，...

桃園20歲男賣毒跳2層樓大排 蟑螂老鼠相伴找警求救

桃園鄭姓男子年僅20歲卻長期擔任藥頭，多次在網路上交易毒品，專門販賣混合的毒品咖啡包，昨晚警方掌握他交易地點到場埋伏，鄭...

2周換1次住處 信義夜店殺警主謀落網

轟動一時的信義區夜店殺警案，遭通緝的主謀蕭叡鴻昨天在台北市藏匿處被市刑大逮捕，蕭服刑前偷渡廈門地區藏匿，回台後又多次變換...

北市銀樓搶匪跑100公尺就落網 瞎掰動機「想去地檢署」

台北市大同區一家銀樓今天下午遭搶，搶匪才跑了100公尺，就被緊追在後的店員攔下，警方偵詢時，李不斷稱「要去地檢署找人」才...

北市銀樓店遭搶 搶匪搶走50萬項鍊火速被逮

台北市大同區延平北路二段一家銀樓，今天下午發生搶劫案，49歲李姓男子涉嫌向銀樓老闆假裝看金項鍊，見項鍊取出，再一把抓走奔...

台南明星高中192公分陽光帥氣男師猝死 檢證實使用毒品過量

台南明星高中邱姓男老師9月5日在安平區某公寓大樓內突然身體不適，經男網友叫救護車送醫後仍不治，現場發現有針筒及針筒內安非...

熱門新聞

身障姊妹花情竇初開 先後遭母親同居人摘花

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯

影／男騎士硬闖中橫便道管制站撞傷2人 遭攔竟跳懸崖失蹤

護理師產子疑窒息死亡 將男嬰裝垃圾袋丟掉遭判刑

太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。