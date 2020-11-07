影／北市毒男持3公斤安非他命遭警當街攔車 聲押獲准

台北市警士林分局日前接獲線報，長期以販毒為業的戴姓男子重操舊業，持有大量毒品準備販賣，長期蒐證跟監後，日前當街攔車，當場查獲3公斤的安非他命，將戴嫌及他的2名共犯依毒品罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。

士林分局是上月29日晚上8點多，會同北市刑大及中正二分局，在大同區重慶北路上，當街攔下戴嫌（38歲）的車，在車內查獲3公斤安非他命、60萬現金、點鈔機及分裝夾鏈帶。

戴嫌將3公斤安非他命分成3袋裝，當時車上還有莊姓、高姓共犯，警方逮回3人，其對於毒品是誰所有堅持不說，也否認自己持有。