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影／北市毒男持3公斤安非他命遭警當街攔車 聲押獲准
台北市警士林分局日前接獲線報，長期以販毒為業的戴姓男子重操舊業，持有大量毒品準備販賣，長期蒐證跟監後，日前當街攔車，當場查獲3公斤的安非他命，將戴嫌及他的2名共犯依毒品罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。
士林分局是上月29日晚上8點多，會同北市刑大及中正二分局，在大同區重慶北路上，當街攔下戴嫌（38歲）的車，在車內查獲3公斤安非他命、60萬現金、點鈔機及分裝夾鏈帶。
戴嫌將3公斤安非他命分成3袋裝，當時車上還有莊姓、高姓共犯，警方逮回3人，其對於毒品是誰所有堅持不說，也否認自己持有。
警方仍將60萬現金視為3嫌不法所得，懷疑其正在從事運輸販賣毒品行為，士林地檢署訊後將3人聲押獲准。據了解，戴嫌有多項毒品前科，平日就以販毒為業。
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