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北市夜店殺警案拒入監遭通緝 主嫌蕭叡鴻落網

中央社 / 台北7日電

喧騰一時台北市信義區夜店殺警案，主嫌蕭叡鴻遭法院判刑13年後逃逸，台北市警方在內湖區緝獲蕭男，詢後解送北檢歸案，北檢今晨發監執行。蕭男共逃亡1年3個月。

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊長鄭國隆今天在記者會上表示，涉犯信義分局偵查佐遭圍毆致死案的蕭姓男子，去年8月遭法院通緝，開始四處逃逸，掌握情資得知，蕭男近期出沒在台北市，佈線查緝，昨天循線逮人。

警方表示，35歲蕭叡鴻藏匿期間透過友人接應、協助，且時常更換藏匿地點，初步查出，至少有4人協助蕭男，將持續追緝相關人到案。

警方指出，偵辦期間曾調通聯紀錄等資料，昨天得知蕭叡鴻在內湖區某公寓內，會同特勤中隊前往逮人，當場緝獲正在睡夢中的蕭叡鴻，蕭男共逃亡1年3個月，至於蕭男逃逸期間是否前往中國，仍需調查釐清。

北市刑大警詢後把蕭叡鴻解送至台北地檢署歸案，北檢確認人別後，今晨發監執行。

北市夜店殺警案發生於民國103年9月13日凌晨，曾威豪、劉芯彤等人於北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院106年12月28日針對曾威豪等68名被告作出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，曾威豪判刑10年、劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。

北市 夜店 殺警

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