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刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯
刑事警察局接獲線報，一家進口槍砲彈藥刀械營業項目的國際貿易及開發公司，上個月替台灣南部一家射擊協會從賽普勒斯進口霰彈，不過這批原本合法進口的霰彈中，竟夾藏10萬多顆九釐米制式手槍子彈，警方上個月29日在桃園倉儲公司攔截這批彈藥，並逮捕公司陳姓負責人詢問。
據了解，這家公司替射擊協會進口10萬顆不定向飛靶霰彈，不過警方上個月初就接獲線報，指稱霰彈中夾藏手槍彈。
業者進口子彈後完成報關程序，將裝有子彈貨櫃移置倉儲公司，進口公司人員要取貨時，警方立即會同海關開箱，其中合法進口霰彈僅有8萬多顆，非法九釐米制式手槍子彈有10萬多顆。
警方逮捕進口公司陳姓負責人，業者喊冤，表示可能是子彈廠商寄錯，目前警方除繼續調查外，也要釐清子彈流向。
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