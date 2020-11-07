不爽被供出涉刑案 凶狠少年撂6人拿扳手打死國中生

新北市陳姓少年不滿林姓國中生向警方供出他涉案，找周姓等4名成年人、2名少年同夥，借唱歌名義約林出面，卻拿扳手痛毆他一頓，林被打到嘔吐不止，發高燒、呼吸微弱送醫不治，另名呂姓國中生也被打到臉骨折、腦震盪；檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴周等4人，陳等3名少年由少年法庭審理。

檢警調查，陳姓少年（16歲）不滿林姓國中生（14歲）向警方供出他有涉及傷害案件，今年6月20日找來周男（21歲）、黃男（23歲）及陳男（19歲）要教訓林，並假借喝酒聊天為由，先將林及其女友約到卡拉OK，再轉往新北市鶯歌陶瓷河濱公園談判。

當晚9點多，包括陳在內共3名少年、3名成年人，就拿安全帽、金屬扳手朝林痛毆一頓，過程中逼問他得知還有另名呂姓國中生（14歲）也曾供出陳涉案，就再把呂叫出來毒打，害呂眼框骨裂、腦震盪。

同時，林的女友發現有空擋，趁機騎機車載林男逃亡，一路跑到三峽區鳶山步道一帶，但陳姓、李姓少年及周男不罷休，繼續拿扳手往他頭部猛打，造成他全身傷痕累累，當場嘔吐不止陷入昏迷。

眾人見他傷勢嚴重，先將他載到黃男家休息，但林持續昏睡，還高燒不退、呼吸微弱，21日下午才讓林的女友帶他回家，未料22日下午3點多，林健康狀況急轉直下，送醫急救晚上9點多就因腦損傷中樞神經衰竭死亡。

林、呂的家屬向桃園警分局報案、提告全案才曝光，警方當時將涉案一共7人依殺人罪嫌送辦；檢方訊時，周男坦承因陳姓少年說「要處理平鎮那件事」，所以就約出林痛毆；其餘在場少年也說有徒手、拿扳手痛毆。