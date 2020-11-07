桃園20歲男賣毒跳2層樓大排 蟑螂老鼠相伴找警求救

桃園鄭姓男子年僅20歲卻長期擔任藥頭，多次在網路上交易毒品，專門販賣混合的毒品咖啡包，昨晚警方掌握他交易地點到場埋伏，鄭見事跡敗露竟朝路邊深達2層樓的大排水溝跳，結果腳扭傷動彈不得，只能報警求救，員警還得在布滿老鼠、蟑螂的陰暗水溝將他救出並逮捕送辦。

桃園分局同安派出所調查，鄭男透過密語在網路交易毒品，昨深夜11點多發現他要前往天祥七街一帶面交，提前到場埋伏守候，果然見他帶著2名友人到場，還不停四處張望，警覺性極高。

警方隨即上前盤查，鄭認為販毒曝光，不顧性命直接朝路旁深達5、6公尺，將近2層樓的大排水溝縱身一躍，企圖沿著伸手不見五指的陰暗水溝逃逸，但情急跳下時扭傷腳，痛到想走都沒辦法，至於岸上2名朋友不敢跟著跳，只能配合員警回派出所調查。

鄭見走投無路，只好再打電話給朋友向警方求救，員警則沿著駁坎、水泥斜坡冒險下降到排水溝底，發現鄭整個人狼狽不堪，光著雙腳倚靠在牆邊等候，周圍還都是蟑螂、老鼠，最後警方涉水一邊攙扶、一邊將他拉上馬路。