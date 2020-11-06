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夜店殺警案主嫌蕭叡鴻躲藏 北市刑大逮人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

2014年的北市信義夜店殺警案，主嫌蕭叡鴻（35歲）今天在台北市內湖藏匿處落網。

最高法院針對夜店殺警案，從2019年開始陸續判決參與其中的57人。蕭叡鴻被判最重刑期13年，不過他在去年8月要執行刑期前，潛逃到大陸廈門躲藏，不過因為在對岸無人接濟，因此在今年7月再度逃回台灣。

蕭叡鴻回到台灣後，躲藏在內湖右人處，共有1女4男友人輪流接濟他藏身，蕭叡鴻相當小心，兩個星期就換一次住處。

台北市刑大陳明君去年發現蕭叡鴻逃逸，立即要求相關單位掌握蕭嫌行蹤，蕭嫌回台後，北市刑大接獲線報，警方今天出動在內湖逮人，在警局製作筆錄後，先移送台北看守所。

2014年9月13日凌晨發生夜店殺警案，富二代曾威豪與女友劉芯彤在夜店消費時與安管起衝突，2人向酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭叡鴻透過「中山聯盟」群組，找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等70人至夜店鬧事，北市信義警分局刑警薛貞國到場制止，卻被蕭叡鴻等人毆打致死。

北市 夜店 殺警

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