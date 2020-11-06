北市銀樓搶匪跑100公尺就落網 瞎掰動機「想去地檢署」

台北市大同區一家銀樓今天下午遭搶，搶匪才跑了100公尺，就被緊追在後的店員攔下，警方偵詢時，李不斷稱「要去地檢署找人」才涉案，研判他精神狀況不穩，目前將他留置拘留所，明天依搶奪罪嫌送辦。

據了解，49歲李姓搶匪有強盜、竊盜前科，平時靠打臨工維生，經濟狀況差，他當時搶了一條6兩多的金項鍊，要價約50萬，掛在脖子上逃逸。

李今天下午4點多，隨機進入延平北路一家銀樓，向店家表示要買金項鍊，老闆向他介紹每款不同價位，也給李試戴，不料他試戴到一半，突然拔腿狂奔往附近巷弄逃，2名店員見狀衝出，追了100多公尺逮到李。

警方獲報趕抵，將李逮回派出所，李供稱「要去地檢署找人」，精神疑似不穩定。由於他非當地人，警方研判是隨機涉案，將依搶奪罪嫌將他送辦。