男子朝情敵頭部開槍殺人未遂 法院判7年6個月

一名張姓男子不滿女友和潘姓男子過從甚密，持槍前往南投埔里鎮埋伏並朝潘男開槍，潘男頭部中彈送醫後救回一命。南投地院今天依殺人未遂罪判張男有期徒刑7年6個月。

根據台灣南投地方法院今天公布的刑事判決書，張男不滿女友潘女與另一名潘男過從甚密，今年1月持槍前往南投縣埔里鎮一處空地埋伏，等到潘男要駕駛自己的小客車離開，張男衝上前朝潘男頭部開槍。

潘男頭部中彈後為防止張男再開槍，2人扭打成一團，潘男趁隙逃往劉姓友人在空地附近的工寮，張男緊追不捨，再朝潘男開一槍但未打中人；潘男打電話報警，且躲進劉姓友人的工寮，張男趁隙開車逃逸，潘男中彈送醫救回一命。

南投警方在合歡山武嶺附近逮捕張男，張男遭檢方提起公訴，南投地院法官審理此案，張男雖承認曾和潘男碰面，不過聲稱是為了看女友有無在潘男的車上，後來發現女友不在車上就離開，否認自己殺人；不過地院法官根據現場跡證、潘男與劉姓友人的通聯紀錄，認定張男辯詞不可採。

法官認為，張男因懷疑女友和他人交往，持槍朝潘男頭部射擊著手殺人，潘男雖未死亡，但身體飽受痛苦，可見被告罔顧他人性命，惡性顯然非輕，加上被告犯後否認犯行，因此依殺人未遂罪，判處張男有期徒刑7年6個月，併科罰金新台幣5萬元，全案仍可上訴。