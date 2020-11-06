快訊

陽光去鏽，選舉翻盤？美國大選更甚「搖擺州」的關鍵因素

最新美大選開票／喬治亞州起變化！拜登超車川普 領先917票

男子朝情敵頭部開槍殺人未遂 法院判7年6個月

中央社 / 南投6日電

一名張姓男子不滿女友和潘姓男子過從甚密，持槍前往南投埔里鎮埋伏並朝潘男開槍，潘男頭部中彈送醫後救回一命。南投地院今天依殺人未遂罪判張男有期徒刑7年6個月。

根據台灣南投地方法院今天公布的刑事判決書，張男不滿女友潘女與另一名潘男過從甚密，今年1月持槍前往南投縣埔里鎮一處空地埋伏，等到潘男要駕駛自己的小客車離開，張男衝上前朝潘男頭部開槍。

潘男頭部中彈後為防止張男再開槍，2人扭打成一團，潘男趁隙逃往劉姓友人在空地附近的工寮，張男緊追不捨，再朝潘男開一槍但未打中人；潘男打電話報警，且躲進劉姓友人的工寮，張男趁隙開車逃逸，潘男中彈送醫救回一命。

南投警方在合歡山武嶺附近逮捕張男，張男遭檢方提起公訴，南投地院法官審理此案，張男雖承認曾和潘男碰面，不過聲稱是為了看女友有無在潘男的車上，後來發現女友不在車上就離開，否認自己殺人；不過地院法官根據現場跡證、潘男與劉姓友人的通聯紀錄，認定張男辯詞不可採。

法官認為，張男因懷疑女友和他人交往，持槍朝潘男頭部射擊著手殺人，潘男雖未死亡，但身體飽受痛苦，可見被告罔顧他人性命，惡性顯然非輕，加上被告犯後否認犯行，因此依殺人未遂罪，判處張男有期徒刑7年6個月，併科罰金新台幣5萬元，全案仍可上訴。

殺人 埔里

延伸閱讀

出乎意料！007經典開槍男原來並非史恩康納萊

唱歌喝酒後進香閨見女友人沒穿褲子 男子上下其手被判刑

台中大甲男子疑在住處朝頭部開槍自殺 送醫急救不治

懷疑破壞與同居女友感情 男開槍打情敵頭欲奪命

相關新聞

台南明星高中192公分陽光帥氣男師猝死 檢證實使用毒品過量

台南明星高中邱姓男老師9月5日在安平區某公寓大樓內突然身體不適，經男網友叫救護車送醫後仍不治，現場發現有針筒及針筒內安非...

北市銀樓店遭搶 搶匪搶走50萬項鍊火速被逮

台北市大同區延平北路二段一家銀樓，今天下午發生搶劫案，49歲李姓男子涉嫌向銀樓老闆假裝看金項鍊，見項鍊取出，再一把抓走奔...

帥哥美女網交慫恿投資TTC幣 3個月騙5千萬洗往香港

詐騙集團上網交友慫恿投資自創虛擬貨幣TTC，收錢後斷絕聯繫，由余姓男子經營水房洗走贓款，短短3個月向34人騙走5000萬...

鬥毆案突破瓶頸 萬華警破竹聯幫明仁會詐欺集團

台北市警方今年6月底在西門町商圈查獲3名詐欺車手，欲向上溯源時遭遇瓶頸，直到日前發生水門互毆案，警方全力清查涉案幫派成員...

現場迅速驗毒 調查局提供奈米試劑與海關邊境防毒

國內新興毒品氾濫，高達 7 成以上毒品透過海、空運貨物及郵包管道，以偽裝、夾藏等方式企圖闖關入境，國際販毒集團不斷研發化...

台大醫院收到不明粉末 疾管署：檢驗17種病原體皆陰性

媒體報導台大醫院院方人員今收到來路不明的白色粉末，嚇得報警。台大醫院院方證實確有此事，不明人士將一個信封寄到某個單位，員...

「蘆竹王陽明」偷拍遭判12年8月 通緝中躲爸爸房產被逮捕

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，因偷拍和多名女子、少女的性交影片，檔案高達300GB，法院依兒少性剝削、妨害電腦使用罪等...

台南明星高中高帥陽光老師死於毒品 學校加強防毒宣導

台南某明星高中邱姓男老師9月間疑因注射安非他命致死，消息傳出，震撼教育界，也讓師生驚訝。學校表示，邱老師平日教學認真，身...

台南名校老師猝死現場有毒品殘渣 檢警追查來源

台南市某高中邱姓男老師外形陽光，師生對其教學認真及溫暖個人特質都給予正面評價，惟該名老師9月5日在安平區某公寓大樓內突然...

假鈔買名錶、假匯兌真詐財 北市警逮詐騙集團

52歲周姓男子與同夥，利用真假鈔混合方式，詐騙收購網友販賣的勞力士名錶，隨後轉頭在網路上販售勞力士，等網友匯款後再斷絕聯...

連名字都不改！西門町賭博橋棋社原地復活

台北市警方近日發現萬華區一處大樓內有職業賭場死灰復燃，前天集結警力執行搜索，當場查獲現場負責人、員工、賭客等42人，查扣...

明星高中陽光帥氣師猝死…師生難相信死於毒品 校長哀悼

台南市某明星高中邱姓男老師今年9月初突因身體不適送醫不治，經採樣送檢，疑因施打毒品死亡。校方表示，邱老師教學認真且相當陽光，也...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。