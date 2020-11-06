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台大醫院粉末虛驚 北市：解除現場管制

中央社 / 台北6日電

台大醫院收到不明粉末，疾管署排除生物恐攻，北市衛生局表示排除核化物、爆裂物及毒化物可能，已通知台大醫院解除現場管制，接觸人員將持續進行健康自主管理監測。

台大醫院收到內含粉末的不明包裹；疾管署今天表示，為釐清是否生物恐怖攻擊，連夜送實驗室驗了17種與粉末相關的病原體，都是陰性。

台北市衛生局則表示，經台大醫院自行放射線檢測後排除核化物質、警察局鑑識中心現場勘查組偵查排除爆裂物、環保署環境事故技術小組偵測無毒化物。

衛生局指出，檢體由衛生福利部疾病管制署生物防護應變隊採件送疾管署昆陽實驗室化驗，衛生局今天下午2時接獲疾管署檢驗結果，初步排除生物恐怖病原物質。

衛生局表示，已通知台大醫院解除現場管制及進行後續清潔及消毒作業，接觸人員將持續進行健康自主管理監測。

衛生局 台大醫院 北市

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