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帥哥美女網交慫恿投資TTC幣 3個月騙5千萬洗往香港

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網交友慫恿投資自創虛擬貨幣TTC，收錢後斷絕聯繫，由余姓男子經營水房洗走贓款，短短3個月向34人騙走5000萬元；刑事局查獲余等12人依詐欺等罪嫌移送，檢方聲押余等2人獲准。

警方調查，詐團今年1月起透過微信、WhatsApp等交友軟體接觸被害人，使用帥哥、美女大頭照，閒聊鬆懈心防後，說服下載TINANCE手機APP或電腦版網頁，宣稱可投資TTC幣輕鬆賺錢。

被害人匯款至指定帳戶，或以比特幣、泰達幣、乙太幣付款，初次投資3000元，隔天APP或網頁系統即顯示獲利1萬5000元，嚐到甜頭後加碼給錢，發現系統關閉，聯絡不上對方。

余姓男子（30歲）與同夥在桃園市經營水房，將帳戶款項、電子錢包貨幣轉至香港或大陸，被害人求償無門。

今年4月起被害人陸續報案，刑事局偵七大隊第二隊追查，9月29日搜索水房拘提余等4人，本月3日再拘6人，陸續通知2名共犯，詢後依詐欺、銀行法、洗錢防制法罪嫌移送。余否認詐騙，稱投資虛擬貨幣，協助客戶匯款至境外。

警方清查，被害人多為男性工程師、女性護理人員，最多被騙500萬元，持續通知被害人，並追查詐欺機房。

詐騙集團上網交友慫恿投資自創虛擬貨幣TTC，收錢後斷絕聯繫，由余姓男子經營水房洗走贓款，刑事局查獲余等12人移送。記者李奕昕／翻攝
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詐騙集團上網交友慫恿投資自創虛擬貨幣TTC，收錢後斷絕聯繫，由余姓男子經營水房洗走贓款，刑事局查獲余等12人移送。記者李奕昕／攝影
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