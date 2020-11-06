鬥毆案突破瓶頸 萬華警破竹聯幫明仁會詐欺集團

明仁會幫眾拿錢炫富。記者李隆揆／翻攝 台北市警方今年6月底在西門町商圈查獲3名詐欺車手，欲向上溯源時遭遇瓶頸，直到日前發生水門互毆案，警方全力清查涉案幫派成員，發現竹聯幫明仁會房姓副會長是互毆案死者大哥，還是詐欺集團首腦；警方經數日蒐證，昨將33名詐欺共犯查緝到案，依詐欺、組織、洗錢等罪嫌送辦。

今年6月30日下午3時許，20歲的黃姓等3名男子涉嫌擔任取款車手，警方結合線上警力逮捕3人；事後警方亟欲向上溯源、瓦解幕後詐欺集團，但一度遭遇瓶頸無法突破。

10月5日凌晨，萬華區長順街底水門旁發生兩派人馬械鬥，一名林姓男子傷重身亡，警方循線將10名涉案犯嫌查緝到案外，也全力針對其背後幫派背景仔細清查，意外發現竹聯幫明仁會房姓副會長，不僅是水門鬥毆案林姓死者的大哥，還是先前查獲3名車手背後的詐欺集團首腦。

警方調查，29歲的房男曾涉組織犯罪、毒品、恐嚇案，以房男為首的詐欺集團運作已逾半年，他先買來人頭帳戶及人頭電話，再藉幫會副會長身分吸收幫眾，組成兩岸電信詐欺集團，專以「猜猜我是誰」「假親友」「網拍退款」「解除分期付款」等常見手法詐騙民眾，初查已有35名被害人，被害人財損達570萬餘元。

警方近月積極偵辦，陸續在北台灣各地將詐欺共犯查緝到案，並在昨天下午3時許集結警力，到房男位於台北市大同區承德路三段的租屋處將其拘提到案，當場查扣作案用手機、點鈔機等證物，另發現房男熟讀「孫子兵法」，長期以兵法概念精進詐術心戰攻防、躲避警方查緝。