現場迅速驗毒 調查局提供奈米試劑與海關邊境防毒

國內新興毒品氾濫，高達 7 成以上毒品透過海、空運貨物及郵包管道，以偽裝、夾藏等方式企圖闖關入境，國際販毒集團不斷研發化學結構不同的新興毒品，導致傳統驗毒方式因為沒有資料比對，而可能有所疏漏，法務部調查局與財政部關務署於上午簽署「毒品查緝業務合作備忘錄」，調查局將提供最新專利研發的「奈米毒品快篩試劑」給海關，新試劑能在幾分鐘內速檢測摻有卡西酮的新興合成毒品，提升第一線執法人員鑑判能力。

調查局局長呂文忠與關務署署長謝鈴媛上午在台北關大樓由財政部次長李慶華及法務部次長蔡碧仲共同見證下，簽署「毒品查緝業務合作備忘錄」，雙方將透過情資交換及科技支援，提升邊境毒品查緝量能，落實執行「新世代反毒策略行動綱領」邊境防堵策略。雙方的內容包括：「毒品及新興影響精神物質（NPS）鑑定支援」、「鑑定圖譜資料庫共享」、「提供奈米測試試劑」及「分享國際毒品走私資訊」四項。

國際毒販不斷研發新的化學結構，來規避毒品查緝，海關現有的攜帶型拉曼光譜檢測儀，雖然也能快速檢測，但是需要利用內建的上萬筆資料庫進行比對，如果資料庫內沒有這類化學結構，就無法辨識。而調查局鑑識科學處自行研發「奈米測試試劑」，只要在現場採取少許粉末或液態物溶於試劑內，幾分鐘就能透過奈米螢光法檢出，尤其是針對卡西酮類的新興合成毒品，這項技術已經取得國家專利許可，並技術領先全球，調查局將提供關務署作為快速毒品廣篩工具，提高檢驗靈敏度及判讀準確度。

調查局表示，高達 7 成以上毒品透過海、空運貨物及郵包管道，以偽裝、夾藏等方式企圖闖關入境，關務署各關區人員一旦發現疑