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台南明星高中高帥陽光老師死於毒品 學校加強防毒宣導
台南某明星高中邱姓男老師9月間疑因注射安非他命致死，消息傳出，震撼教育界，也讓師生驚訝。學校表示，邱老師平日教學認真，身強體健又愛唱歌、跳舞，確實意外，已加強即持續防毒宣導。
學校表示，邱老師是相當開朗且認真教學的老師，發生這種事令人驚訝，而這麼早就過世也令人不捨，由於這是邱老師下班後在校外發生的狀況，校方也無從干涉。但因為與毒品有關，為免家長有所疑慮，已加強防毒宣導。校方表示，並無師生反映邱老師生前有異狀。
台南某明星高中生物科邱姓男老師今年9月初在男網友家突然身體不適，送醫不治，經採血液檢驗，疑因施打安非他命死亡，警方初步調查，疑因助興施打，純屬個人行為。
邱姓老師身高192，長得又高又帥，被形容是「周湯豪」，平日愛健身，樂於指導學生、幫助同事，教書認真且風趣，常會補充許多課外資料，受到學生喜愛。
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