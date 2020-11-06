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台南名校老師猝死現場有毒品殘渣 檢警追查來源
台南市某高中邱姓男老師外形陽光，師生對其教學認真及溫暖個人特質都給予正面評價，惟該名老師9月5日在安平區某公寓大樓內突然身體不適，經男網友叫救護車送醫後仍不治，據調查，警方重返現場找到注射針筒及針劑內毒品殘渣，懷疑毒品來源來自於邱師交友圈，警方表示，毒品正在溯源當中。
檢警調查，在公寓現場查獲注射針筒及針劑內毒品殘渣，邱師身上驗出有毒反應，男網友推稱注射針筒及針劑內毒品殘渣都是邱師所有，男網友經篩檢並未驗出安非他命等常見毒品反應，警方仍進一步採檢，進一步化驗有無新興毒品等反應。
據調查，邱師毒品來源，不排除來自於其網路交友圈，警方正擴大溯源當中。然而，外界擔心校園毒品問題，校方澄清，並無類似情事。
據統計，台南市校園毒品案件一年平均約20件，18歲以下學生約9人。台南市警局少年隊指出，該校校園風氣傳統良好，警方未曾發生有校園毒品的紀錄。警方強調，會再加強校園毒品清查工作，做好校園安全把關工作。
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