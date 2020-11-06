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假鈔買名錶、假匯兌真詐財 北市警逮詐騙集團

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

52歲周姓男子與同夥，利用真假鈔混合方式，詐騙收購網友販賣的勞力士名錶，隨後轉頭在網路上販售勞力士，等網友匯款後再斷絕聯繫，台北市刑大偵七隊接獲線報展開調查，4日循線逮捕周嫌及其同夥。

周姓男子和竹聯幫地堂創堂堂主有叔姪關係，他從2019年開始，在網路聲稱要收購勞力士「黑水鬼」等名錶，有被害人相信拿出三隻勞力士錶和周嫌見面。周嫌見面後立即拿出有銀行封條包裝的百萬鈔票，整疊以麻繩捆綁，周嫌還拿出提款證明，等到網友回家，才發現整疊鈔票只有幾張真鈔，其餘都是假鈔。

周嫌騙到勞力士錶後，轉頭又在網路張貼賣錶訊息，買家被吸引詢問，被周嫌以話術要求先匯款，買家匯款後周嫌立即消失也沒有寄出名錶。

周嫌還宣傳自己可以操作地下匯兌，有被害人要匯款到菲律賓找上周嫌，被害人親屬與周嫌到銀行後，周嫌立即在櫃檯假裝匯款，回頭就拿假水單、假存款憑證取信對方，被害人親屬立刻打電話到菲律賓，由當地的家人將折合約220萬新台幣的3百多萬披索，交給周嫌在菲律賓的車手，但實際上根本沒有錢轉到菲國。

警方初步清查，從2019年開始，至少有6人因買賣名錶或地下匯兌原因受害，周嫌等人騙走8支俗稱「黑水鬼」的勞力士名錶及不法獲利467萬餘元，專案小組仍持續擴大清查其餘被害人。

專案小組數月追查，持拘票到北市大同區、新北市新莊區、桃園市中壢區等地點，分別查獲周嫌等12名詐騙集團成員，查扣手機1、筆電、平板電腦1台、假刑警證1張、行動硬碟1個、身分證3張、偽造匯款單1批、SIM卡5張、存摺1本、金融卡1張、韓元債務委託書2張、帳單2張等證物。

全案以涉嫌刑法詐欺、偽造文書罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台北地檢署偵辦。

台北市警方指出，2015年至2019年全般刑案、暴力、竊盜犯罪案件等相關數據逐年減少，全般刑案破獲率，北市都是六都第一，重大暴力犯罪全數偵破，住宅竊案從2015年發生703件下降至2019年發生440件。

台北市警察局說，依據全球數據庫（NUMBEO）公布的「城市安全指數」（Safety Index），台北市2019年排名全球第5名，2020年進步為全球第3名，北市整體治安仍維持平穩。

台北市警方逮捕詐騙集團，查扣鈔票、印章等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕詐騙集團，查扣鈔票、印章等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕詐騙集團，查扣鈔票、印章等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕詐騙集團，查扣鈔票、印章等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕詐騙集團，查扣鈔票、印章等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕詐騙集團，查扣鈔票、印章等贓證物。記者廖炳棋/翻攝

勞力士 詐騙集團 假鈔

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