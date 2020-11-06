調查局與關務署簽合作備忘錄 阻絕毒品闖關

法務部調查局今天與財政部關務署簽署毒品查緝業務合作備忘錄，雙方將透過情資交換及科技支援，提升邊境毒品查緝量能，其中調查局提供的奈米測試試劑，將協助關務署快速驗毒。

調查局發布新聞稿指出，與關務署在毒品查緝及經濟犯罪等業務，一向保持密切合作關係，尤其近年新興毒品氾濫，高達7成以上毒品透過海、空運貨物及郵包管道，以偽裝、夾藏等方式企圖闖關入境。

新聞稿提到，關務署各關區人員一旦發現疑似毒品案件，立即移請調查局快速檢驗、立案追查，長期以來，彼此合作無間，破獲毒品走私集團不可勝數。

調查局與關務署今天在關務署台北關舉行記者會，在法務部次長蔡碧仲與財政部次長李慶華共同見證下，由調查局長呂文忠、關務署長謝鈴媛簽署毒品查緝業務合作備忘錄。

本次雙方簽署合作備忘錄的主要內容，概分為「毒品及新興影響精神物質（NPS）鑑定支援」、「鑑定圖譜資料庫共享」、「提供奈米測試試劑」及「分享國際毒品走私資訊」4項。

調查局表示，「奈米測試試劑」是由調查局鑑識科學處自行研發，並取得國家專利許可，技術領先全球，備忘錄簽署後，將由調查局提供關務署作為快速毒品廣篩工具，提高檢驗靈敏度及判讀準確度。

新聞稿最後提到，反毒是一場無砲聲、無限期的戰爭，面對日益翻新的走私手法，須檢、調、警、巡、憲及關務6大系統緊密合作，才能將毒品阻絕於境外、截毒於關口；調查局、關務署透過合作備忘錄展現緝毒系統合作無間，同時向心存僥倖的毒梟宣戰，千萬不要以身試法、害人又誤己。