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詐騙集團以動漫角色當代號躲追緝 遭警瓦解逮人

中央社 / 台中6日電

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲以動漫角色為代號的詐騙集團，查獲14名成員到案，雖然詐團成員以日本動漫「麵包超人」角色名稱為代號躲避警方查緝，仍遭警方查獲瓦解。

警方指出，7月間接獲情資，有詐騙集團在桃園地區出沒，經分析相關資料掌握犯嫌身分後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，陸續循線於桃園市、新北市及高雄市等地，全案共計查獲14名詐欺集團成員到案，初步清查被害人達11人，詐騙金額新台幣228萬元。

警方表示，經專案小組進一步調查發現，陳姓主嫌所屬的詐騙集團幕後成員藏匿於中國大陸地區，透過網路求職等各種手法，以「高薪、輕鬆」吸引無業民眾及未成年中輟生加入詐騙集團。

警方說，成員間更以日本動漫「麵包超人」中的角色名稱為代號，在網路通訊群組中傳遞訊息，藉以躲避警方查緝，經過長達3個月偵辦，逐步掌握釐清集團成員身分及結構，並查獲所屬成員，進一步瓦解集團。

警方指出，全案經詢問後，依違反詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

詐騙集團 詐欺

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