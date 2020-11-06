明星高中陽光帥氣師猝死…師生難相信死於毒品 校長哀悼

邱姓老師熱愛運動，生命卻戛然而止，令師生不捨。圖／擷取臉書 台南市某明星高中邱姓男老師今年9月初突因身體不適送醫不治，經採樣送檢，疑因施打毒品死亡。校方表示，邱老師教學認真且相當陽光，也喜歡跳舞，學校大型活動上經常和學生或其他老師跳開場舞，是令人懷念與不捨的好老師。

校方說，因邱老師是在朋友家身體不適後送醫，案後警方未到學校詢問有關邱老師的事情，學校也一直不知死因，若邱老師死因與毒品有關，也不至於把毒品帶進校園，若有異狀，學生早就會反映。況且邱老師在校內常和學生一起運動，且帶科展，未有精神萎靡情形，是名符其實的陽光老師。

邱老師過世後，校長在學校網站上寫了一封給全校師生的信「凌空一擊，已成往日身影；壯志未酬，再結來生情誼。」悼念邱老師，信中寫著，「校園中有位身高192公分的帥氣男老師，初次見到他，會誤認是體育老師。他在2015年，結束流浪教師身份，考進來擔任生物老師，圓了當初讀師大當老師的夢想，而台南是他雙親的故鄉，親友與有榮焉。」

文中說，邱老師的教學內容沒話說，細心指導學生課業；協助行政工作，深受全校師生的喜愛，是學務處台柱。在同學眼中，是名親和力十足的鄰家大哥，曾經在社團及晚會活動時勁歌熱舞，被譽為校內「周湯豪」。

文中寫著，邱老師擔任排球B社指導老師，很多人認為他長這麼高，應是打籃球的料，但邱老師說，「就是不會打籃球呀！」；邱老師「校慶典禮與全校大型集會的安排與掌控，遊刃有餘，因為哥讀高中時可是『建中樂旗隊』的，走位精準，是基本要求。」

文中說，「邱老師熱愛健身，追求體型的完美，是他下班的主要休閒運動。這樣的一位好老師，生命戛然而止於充滿陽光的周六早晨，在無常的人世間，留給認識他的人無限嘆息。週五的課，成了學生與他的最後交會，週一早晨的課，他永遠缺席了。」

「我們為邱老師感到不捨，他留給我們的形象，將會是永遠的36歲，我們都會老，但他不會。他追求外表的美好，但不是膚淺，他如同古希臘眾神雕像之體態，需要時間與毅力去雕刻，是精神意志的展現，多數人會半途而廢。」

「他有顆純淨赤子之心，身高傲人，卻無傲氣；樂於助人，以正確的人生觀，盡情揮灑生命。每個人都有屬於自己的生命故事，但沒有人可決定故事的長短，只能盡力追求故事的深度。惟願邱老師在另一個世界裡安詳，他挺拔俊偉的身高與體態，將永遠印記在我們心底。」