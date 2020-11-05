越南女移工桃園平鎮開毒趴 拿PMMA助興害死24歲同鄉

越南籍阮姓女移工找多名同鄉開趴，還拿出混有第2級毒品PMMA的毒品咖啡包提供大家施用助興，途中武姓友人出現興奮、翻滾，昏睡到清晨才被發現身體冰冷，送醫仍不治，檢方相驗認為有異狀，經解剖發現武因多重濫用藥物中毒導致中毒性休克死亡，今依轉讓禁藥致死罪嫌起訴阮。

桃園地檢署指出，阮女（31歲）今年5月18日在平鎮住處開趴，邀請同鄉的武姓、丁姓及2名阮姓朋友參加，且她先前從不詳管道取得毒品咖啡包，為了讓眾人玩得更盡興，主動拿出來請大家施用。

未料過程中，武女（24歲）開始感到身體不適，並出現興奮、在地上翻滾等異常動作，最後整個人陷入昏睡，但阮女因貪圖玩樂疏於未注意，任憑武在旁昏睡沒做任何送醫、救助行為。

直到19日清晨5點多，阮這才發現武身體冰冷沒了呼吸心跳，嚇得通知武的男友到場協助將她送醫，但經急救仍宣告不治；當日外勤檢察官葉益發相驗後認為有異，同步指揮平鎮警分局追查毒品來源，確認是阮女提供給現場同鄉。

法醫解剖發現，武女體內含有第2級毒品 PMMA、第3級毒品Eutylone,4-MEAPP,2-Fluorodeschloroketamine，及鎮靜安眠藥等，確認是因多重濫用藥物中毒，導致中毒性休克死亡。