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影／百億總裁擁13輛超跑如「跑車俱樂部」 市價3億全查扣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打掌握號稱「百億總裁」莊周文是洗錢賭博機房的幕後金主，專案人員昨天掌握莊行蹤在彰化市抓人；專案小組陸續查扣涉案700餘台伺服器、13輛各式超跑、9億元，不動產百筆，查扣贓證物市價驚人，光是查扣的13輛名車，市價就要價超過3億元。

今天專案小組展示查扣的各式跑車，除常見名車外，保時捷、藍寶堅尼外，還有少見的英國老牌名車Morgan、勞斯萊斯、麥拉倫等高價名車，市價動輒百萬到數千萬元，其中一輛麥拉倫跑車是限量款，台灣只有10輛，市價估計7000萬到1億，現場彷如「跑車俱樂部」。

刑事局中打第六隊阻斷境外不法資金，今年元月間在台中市華美西街查獲網路賭博水房，查扣大量手機、U盾、銀聯卡等洗錢工具，經循線追查發現，幕後金主疑為國內控股集團總裁莊周文，全案在今年8月11日同步執行搜索、傳訊行動，帶回涉案的邱姓男子等18人，其中5人聲押獲准，另12人分別予以交保。

昨天下午專案小組在彰化市埔內街的觀音廟「慈恩寺」查獲莊周文，專案小組在偵辦期間，陸續搜索該集團所屬的IDC數據機房，並查扣700餘台博奕伺服器，以及該集團成員名下不動產百餘筆，各式名車、跑車13輛。

據查，查扣的13輛名車、跑車中，有超過9成都是登記在莊周文的名下，只有一成是登記在其他涉案人名下，而且莊所擁有的名車中，除了常見BMW、保時捷、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、法拉利、賓利外，還有勞斯萊斯、摩根汽車、麥拉倫等罕見、高價車款，每輛名車都要價數百萬至上千萬元，可看出莊的「實力雄厚」。

刑事局中打第六隊在今天上午完成警詢後，將莊周文及曾姓共犯，依洗錢防制法、組織犯罪、賭博、藏匿人犯等罪，移送台中地檢署偵辦。

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，市價初估超過3億元。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，市價初估超過3億元。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的名車，圖中為超跑麥拉倫。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的名車，圖中為超跑麥拉倫。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，圖中為名車賓利。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，圖中為名車賓利。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的名車，圖中為罕見英國名車摩根汽車。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的名車，圖中為罕見英國名車摩根汽車。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打昨天帶回逃逸2個多月的莊周文到案。記者陳宏睿／翻攝
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打昨天帶回逃逸2個多月的莊周文到案。記者陳宏睿／翻攝
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，市價初估超過3億元。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，市價初估超過3億元。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，市價初估超過3億元。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌洗錢等刑案，刑事局中打查扣莊與涉案人名下的13輛名車，市價初估超過3億元。記者陳宏睿／攝影

跑車 賭博 洗錢

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