磐石艦爆疫情傳訊指政府壓新聞挨衛福部告 檢不起訴

海軍磐石艦今年4月間爆發感染新型冠狀病毒病（COVID-19），由於官兵足跡遍及全台，民眾人心惶惶。北市一名董姓退休公務員，透過社群軟體轉載「醫院感染嚴重」、「政府施壓新聞」等語句，短短一小時就刪除，竟被衛福部長陳時中告發散播假訊息。台北地檢署認為罪嫌不足，今不起訴。圖／本報資料照。 海軍磐石艦今年4月間爆發感染新型冠狀病毒病（COVID-19），由於官兵足跡遍及全台，民眾人心惶惶。北市一名董姓退休公務員，透過社群軟體轉載「醫院感染嚴重」、「政府施壓新聞」等語句，短短一小時就刪除，竟被衛福部告發散播假訊息。台北地檢署認為罪嫌不足，今不起訴。

中央流行疫情指揮中心為釐清敦睦艦隊染疫完整情況，針對磐石艦377人檢驗抗體，共36人確診。今年5月26日艦隊血清抗體結果出爐，磐石艦共有四波人傳人疫情，但群聚僅止於磐石艦。

指揮中心表示，敦睦艦隊3月5日離開台灣，案例最早發病在3月10日、艦隊抵達帛琉之前，研判是本土感染後在艦上發病，並非在帛琉感染，病毒株經分析和菲律賓的病毒較為類似，研判為東南亞病毒株。

磐石艦爆發之際，一名董姓退休公務員透過社群軟體轉載別人的發文，「高雄的醫院染疫」、「政府施壓新聞」、「大家自己保重」、「出入小心平安」等語，收到的朋友見狀，透過軟體過濾發現這是「假訊息」趕緊告知董男。

董男隨即在一個小時內將轉貼的文章自行下架，但仍然被衛福部發現，陳時中向刑事局告發董男涉嫌散播假訊息，因此董男遭警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送偵辦。

據了解，董男到案表示，自己已經退休，交好的朋友都相對年長，只是善意提醒他們在疫情期間要特別注意身體健康，不是要散播假訊息。檢察官調查後，認為罪嫌不足，今給予不起訴處分。