影／百億總裁涉洗錢藏2個月 住遍全台摩鐵「兩天一間」

刑事局中打第六隊在今年初在市區破獲2處洗錢水房逮獲9人，透過大數據分析，懷疑擁有百億身價知名國際控股集團總裁莊周文是博弈網路賭博集團幕後金主。檢警8月初兵分多路逮捕18人，但莊未到案；檢察官9月間發布通緝，刑事局中部打擊犯罪中心昨天下午在彰化市埔內街的慈恩寺，查獲前往參拜的莊與曾姓共犯，莊見專案人員現身，沒有抵抗，配合檢警帶回駐地詢問，據查，莊逃逸期間，「每2天換旅館」，在全台藏匿。

據透露，莊周文在8月11日檢警收網時就以不知去向，顯然早有準備，面對檢方傳喚，一直沒有到案說明，根據專案小組掌握，莊在同夥的接應下，隨身提著一個要價20萬元的名牌行李箱，並身懷大量現金，並由曾姓男子出面租賃車輛，在全台飯店、摩鐵、旅館投宿，「大約2至3天就換一間旅館」，以躲避檢警查緝。

據查，莊周文（50歲）是新力旺控股集團的總裁，跨足多項產業，但今年初被刑事局中打第六隊查出，疑為洗錢、賭博機房的幕後金主，全案報請台中地檢署檢察官林依成指揮、經連月追查後，在8月11日由專案人員兵分多路持搜索票收網，帶回涉案18人，並查扣700餘台伺服器、13輛超跑、9億餘元現金等贓證物，但莊疑聞風，早在專案人員收網前逃逸。

專案小組經多月追查後，掌握莊周文因新冠肺炎疫情影響，沒有潛逃出境，仍在台灣活動，並利用手邊十多支手機，密切與相關人等聯繫，昨天下午5時許，專案小組發現莊出現在西屯區青海路超商附近，發現莊周文的身影，當時莊搭乘由曾姓男子（49歲）駕駛的租賃車前往彰化市埔內街的慈恩寺參拜。