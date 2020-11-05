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內湖剪髮怪落網！ 偷剪女子秀髮只因「無聊一時興起」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

女子搭乘捷運內湖站手扶梯卻遭人剪髮。圖／截自社群Dcard
女子搭乘捷運內湖站手扶梯卻遭人剪髮。圖／截自社群Dcard
台北捷運內湖站10月有一名女子反應，在出捷運站搭乘手扶梯時，卻遭後方男子剪掉一大撮頭髮，經捷運警察隊多日追查下，昨晚逮到20歲李姓男大生。

這名李性男大生到案時表示，當天去找同學探班，準備搭捷運回南港的途中，因為感到無聊又看到前方長髮女子，口袋剛好有一把剪刀，一時興起才會隨機偷剪女子的頭髮。

捷警表示，昨晚10時30分於捷運南港展覽館3號出口對面公車站牌逮到李男，當下立即逮捕到案，並要求說明犯案動機，由於被害女子尚未提告，因此先警告男子不可再犯。

一名女性乘客上月搭乘捷運於內湖站下車，出捷運站搭乘手扶梯時，突然覺得後腦勺頭皮有搔癢感，回頭瞥了一眼，只見後方男子快速將手縮回口袋，但女子當下不以為意，之後到附近超商摸了後腦，才發現自己的頭髮被剪掉一大撮。

這名女子表示，當時身邊的人不算少，但對方離她很近，拿的可能是放在化妝包的那種小剪刀，所以隨意剪髮行為才不易被人發現，事後回到捷運站求助並調閱監視器時，甚至拍不到他手中的小剪刀，看起來就像對方只是伸手摸了她頭髮。

偷剪髮的李姓男子表示，當時口袋藏有這把剪刀，一時興起才剪了前方女子的頭髮。圖／北市捷運警察隊提供
偷剪髮的李姓男子表示，當時口袋藏有這把剪刀，一時興起才剪了前方女子的頭髮。圖／北市捷運警察隊提供
偷剪髮的李姓男子表示，當時口袋藏有這把剪刀，一時興起才剪了前方女子的頭髮。圖／北市捷運警察隊提供
偷剪髮的李姓男子表示，當時口袋藏有這把剪刀，一時興起才剪了前方女子的頭髮。圖／北市捷運警察隊提供

捷運 警察 監視器

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