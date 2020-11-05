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百億總裁涉博弈集團幕後金主 被逮前在廟裡拜拜
台中檢警昨天下午在彰化逮捕涉嫌為博弈網路賭博集團幕後金主莊周文，莊周文昨天傍晚在彰化一間寺廟參拜時被逮捕，廟方人員指出，莊嫌落網時很平靜，似乎已知道被警方鎖定。
台中檢警今年元月初破獲兩處洗錢水房逮獲9人，透過大數據分析資料後，懷疑擁有百億身價知名國際控股集團總裁莊周文是博弈網路賭博集團幕後金主。檢警8月初兵分多路逮捕18人，但莊未到案；檢察官9月間發布通緝，刑事局中部打擊犯罪中心昨天下午在彰化逮捕莊。
昨天傍晚5點多，莊周文一行3、4人，搭廂型車到彰化市埔內街的慈恩寺拜拜，莊周文下車時還一派輕鬆，接著在佛祖面前3鞠躬，廟方人員指出，昨天觀音佛祖誕辰，莊周文來廟裡拜拜順道找朋友，警方一到湧上檢查他隨身物品，將近7時將莊周文上銬帶走，過程態度配合，看起來似乎已知道員警將找上他帶他走。
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