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影／通緝犯拒捕出頭槌 台中警員眼角掛彩奮力壓制

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局在今天凌晨3時許獲報，南區崇倫北街附近有妨害安寧的案件，警方前往查證身分時，發現洪姓男子涉毒品案，已被台中地檢署通緝在案，但洪露餡後拒捕，警員使用辣椒水要制伏洪，洪趁警員壓制時出頭槌攻擊，造成警員右眼眼角受傷，全案將依通緝、妨害公務罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市第三警分局勤工派出所在今天凌晨3時許，接獲南區崇倫北街有妨害安寧案，員警到場查證身分時，發現洪姓男子（46歲）已涉毒品案，被台中地檢署通緝在案，隨即依法逮捕。

員警逮捕時洪姓男子拒捕，簡姓警員使用辣椒水將洪制服後，洪趁隙用頭部撞擊員警，造成簡右眼角受傷，經送醫治療無礙。洪被帶返派出所製作相關筆錄後，全案將依通緝、妨害公務罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市第三警分局表示，警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為必強勢執法，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安心的生活環境。

台中市第三警分局簡姓警員今天凌晨逮捕通緝犯時，遭通緝犯攻擊眼角而掛彩。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局簡姓警員今天凌晨逮捕通緝犯時，遭通緝犯攻擊眼角而掛彩。圖／第三警分局提供

通緝 台中市 妨害公務

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