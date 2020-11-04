百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

刑事局中打第六隊偵辦台中市一家國際控股集團莊姓總裁涉嫌洗錢、賭博案，全案由台中地檢署指揮偵辦後，全案在8月11日收網，僅帶回其中涉案邱姓男子等18人，當時疑有消息走漏，莊聞風逃逸，檢方多次通知未到案後發出拘票，刑事局在2個多月的追查後，今天下午鎖定莊現身彰化市區，收網抓人，當場帶回莊與另名共犯，因莊與另名共犯不同意夜間偵訊，二人已被送所留置，等候明天警詢，全案將依賭博、組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

據查，刑事局中打第六隊在今天下午時，掌握逃逸多時的莊姓男子藏身在彰化市埔內街附近，專案小組成員順利查獲莊與另名共犯，全案將莊帶回刑事局中打駐地後，莊與另名涉案人不願接受夜間詢問，專案小組已將二人送往居留處所留置，等候明天警詢。

刑事局中打表示，目前全案由檢察官偵辦中，尚無進度對外說明，將相關案情明朗後，選擇適當時間對外說明。

台中地檢署表示，全案是大型賭博及洗錢組織犯罪案件，檢方在訊問邱姓男子等18名涉案人後，認定其中10人涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁定邱姓、梁姓、林姓、陳姓男子及范姓女子等5人羈押禁見，其餘12名涉案人以5萬至50萬元交保，1人請回。