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百億總裁涉洗錢被通緝落網 檢警夜間不偵訊明日再查

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中檢警今年元月初破獲兩處水房，逮獲寇嫌等9人，檢警以大數據分析相關資料，懷疑擁有百億身價知名國際控股集團的莊姓總裁是博奕網路賭博幕後金主，檢警8月初兵分多路展開索傳訊行動，但並未傳訊到莊到案，檢察官9月間對莊發布通緝，刑事局中打今天下午在彰化市逮獲莊，檢警夜間不偵訊，明早再調查本案相關疑點。

台中檢警今年元月初，實施斷水流專案，在台中市華美西街、市政路破獲兩處網路賭博下線水房，查扣U盾、網路點集器，查扣新台幣207萬餘元，逮獲寇嫌等9人，查出嫌犯經手去年7月1日至今年元月1日的賭金共72億餘元，犯後繳回犯罪所得623萬餘元。中檢依賭博、洗錢、組織犯罪等將9人起訴。

落網的水房成員未供出幕後藏鏡人，但檢警以大數據分析相關資料，懷疑擁有百億身價的知名國際控股集團的莊姓總裁是博奕網路賭博幕後金主，8月11日兵分30多路展開索傳訊行動，帶回涉案的邱姓男子等18人，聲押其中5人獲准，其餘12人分別予以交保。

不過被檢警鎖定的頭號目標，號稱「百億總裁」的莊姓男子，在此次查緝行動逃逸，檢察官遂於9月間對莊男發布通緝，刑事警局中打幹員今天下午4時在彰化地區逮獲莊男。

中檢指出，莊男涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪等，但莊到案後拒絕夜間偵訊，檢警專案小組將於明天針對本案諸多疑點展開訊問，以釐清案情。

台中檢警懷疑擁有百億身價知名國際控股集團的莊姓總裁是博奕網路賭博幕後金主，刑事局中打今天下午在彰化市逮獲莊，檢警夜間不偵訊，明早再調查本案相關疑點。 本報資料照
台中檢警懷疑擁有百億身價知名國際控股集團的莊姓總裁是博奕網路賭博幕後金主，刑事局中打今天下午在彰化市逮獲莊，檢警夜間不偵訊，明早再調查本案相關疑點。 本報資料照

賭博 通緝 洗錢

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