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台中百億總裁涉洗錢落網？刑事局中打：已帶人警詢中
台中地檢署在今年8月間指揮中打偵辦一起大型賭博、洗錢組織案件，全案在今年8月11日收網時，涉案的「百億總裁」莊姓男子聞風逃逸，因多次通知未到案，檢方開出拘票，但有消息傳出，刑事局中打已掌握莊的行蹤，今天下午在彰化抓人，目前全案正在警詢中。刑事局中打表示，有帶人警詢，全案仍在偵查，全案正在偵查中，尚無進度對外界說明。
台中地檢署在今年8月間指揮刑事局中打第六隊偵辦台中市某控股集團總裁涉嫌洗錢、賭博案，當時大動作帶回涉案的邱姓男子等18人，不過也被檢警鎖定的頭號目標，號稱「百億總裁」的莊姓男子則未在行動時被帶到案，檢方還認為消息有走漏，一度進行內部清查。
刑事局中打第六隊連月持續偵辦，掌控莊姓男子行蹤，據傳，今天下午，莊姓男子已被刑事局中打帶回駐地詢問，刑事局中打面對記者詢問，不願透露口風，只說全案尚無法對外界說明，會待適當時機對外說明。
檢方當時說明，全案是大型賭博及洗錢組織犯罪案件，檢方在訊問邱等18人後，認定其中10人涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁定邱姓、梁姓、林姓、陳姓男子及范姓女子等5人羈押禁見，其餘12名涉案人以5萬至50萬元交保，1人請回。
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