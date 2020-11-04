台中百億總裁涉洗錢落網？刑事局中打：已帶人警詢中

台中地檢署在今年8月間指揮中打偵辦一起大型賭博、洗錢組織案件，全案在今年8月11日收網時，涉案的「百億總裁」莊姓男子聞風逃逸，因多次通知未到案，檢方開出拘票，但有消息傳出，刑事局中打已掌握莊的行蹤，今天下午在彰化抓人，目前全案正在警詢中。刑事局中打表示，有帶人警詢，全案仍在偵查，全案正在偵查中，尚無進度對外界說明。

台中地檢署在今年8月間指揮刑事局中打第六隊偵辦台中市某控股集團總裁涉嫌洗錢、賭博案，當時大動作帶回涉案的邱姓男子等18人，不過也被檢警鎖定的頭號目標，號稱「百億總裁」的莊姓男子則未在行動時被帶到案，檢方還認為消息有走漏，一度進行內部清查。

刑事局中打第六隊連月持續偵辦，掌控莊姓男子行蹤，據傳，今天下午，莊姓男子已被刑事局中打帶回駐地詢問，刑事局中打面對記者詢問，不願透露口風，只說全案尚無法對外界說明，會待適當時機對外說明。