民間監督聯盟成立 籲國民法官法更透明

《國民法官法》將在2023年實施，為了促進國民主權的行使，落實人民參與審判的權利，民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等團體4日宣布成立「民間監督國民法官法聯盟」，並提出公開透明、開放參與、建置配套、公正評估、改革再修法5項主張。

開放民眾參與

民間司法改革基金會董事長林永頌指出，《國民法官法》立法目的在彰顯國民主權，司法院與法務部應開放民間參與預算、規劃、執行、宣導、教育、評估與修法等行政程序，民間參與範圍不止於狹義的審判程序，還應包括所有建制人民參與審判制度的行政程序。

「《國民法官法》應該要發揮帶動司法改革的功能。」林永頌表示，起訴狀一本、證據法則、法律白話文、法治與公民教育普及等配套措施，必須立即進行，全面改造司法制度接軌人民參與審判的變革。他補充，《國民法官法》預定6年後提出總評估報告，也應讓民間參與、提出意見，「閉門造車的效果一定不好！」

落實公開透明原則

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍批評，立法院本會期將審查中央政府總預算，司法院在2021年編列3億3164萬元推動國民法官制度，其中宣導經費占1.2億，但司法院卻遲遲未公開相關施政資料，導致立法委員質疑預算被拿去養網軍；現在1件冤案賠償為16萬至36萬元，而平均一件個案宣導費為24萬至44萬元，「個案宣傳費竟比冤案賠償還貴！」

「司法院與法務部推動《國民法官法》不公開又不透明的施政風格，編列再多的宣導預算，也無法達成政策溝通的目的。」鄭文龍呼籲，朝野立委應善用審查預算，要求司法院、法務部從落實公開透明原則開始，推動準備工作。

【更多精采內容，詳見 】