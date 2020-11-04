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警政署：全國刑案及暴力犯罪案件數逐年下降

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

內政部警政署。記者季相儒／攝影 季相儒
內政部警政署。記者季相儒／攝影 季相儒
警政署今天指出，全國受理案件數及暴力犯罪已逐年下降，統計數據資料顯示，2015年全國各警察機關受理全般刑案29萬7800件，至2019年已下降至26萬8349件，其中暴力犯罪自1956件下降至859件，呈逐年下降趨勢。相關數據都公布在警政署全球資訊網的警政統計項下，提供民眾檢視查詢。

另外警政署指出，英國經濟學人智庫統計全球最安全城市排名比較，台北市排名下降，2019年排名第22名，其中與民眾安全直接相關的「人身安全」項目雖為第20名，但細究該項目各項評比指標，除竊盜、暴力、組織犯罪等數據外，尚包含民眾安全意識、政治穩定程度、恐怖攻擊威脅、天然災害風險、刑事司法制度的有效性等21項指標來評定，但沒有進一步公布竊盜、暴力等犯罪分數，因此無法細究該項統計台北排名降低原因，但就國內刑案數據統計犯罪數確實是下降的。

警政署指出，因應今年1月起嚴重特殊傳染性肺炎疫情，警政署推動各項防疫工作，並同步強化打擊詐欺、查緝毒品、檢肅黑槍等重點工作，對於非法槍械、街頭聚眾暴力等犯罪狀況，積極推動抗制法案，今年更修正通過槍砲彈藥刀械管制條例及刑法第149、150條聚眾鬥毆罪，強化法制上的力道，警察機關將戮力執法，以提供民眾更安全之生活環境。

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