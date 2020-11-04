聽新聞
test
0:00 / 0:00
警政署：全國刑案及暴力犯罪案件數逐年下降
警政署今天指出，全國受理案件數及暴力犯罪已逐年下降，統計數據資料顯示，2015年全國各警察機關受理全般刑案29萬7800件，至2019年已下降至26萬8349件，其中暴力犯罪自1956件下降至859件，呈逐年下降趨勢。相關數據都公布在警政署全球資訊網的警政統計項下，提供民眾檢視查詢。
另外警政署指出，英國經濟學人智庫統計全球最安全城市排名比較，台北市排名下降，2019年排名第22名，其中與民眾安全直接相關的「人身安全」項目雖為第20名，但細究該項目各項評比指標，除竊盜、暴力、組織犯罪等數據外，尚包含民眾安全意識、政治穩定程度、恐怖攻擊威脅、天然災害風險、刑事司法制度的有效性等21項指標來評定，但沒有進一步公布竊盜、暴力等犯罪分數，因此無法細究該項統計台北排名降低原因，但就國內刑案數據統計犯罪數確實是下降的。
警政署指出，因應今年1月起嚴重特殊傳染性肺炎疫情，警政署推動各項防疫工作，並同步強化打擊詐欺、查緝毒品、檢肅黑槍等重點工作，對於非法槍械、街頭聚眾暴力等犯罪狀況，積極推動抗制法案，今年更修正通過槍砲彈藥刀械管制條例及刑法第149、150條聚眾鬥毆罪，強化法制上的力道，警察機關將戮力執法，以提供民眾更安全之生活環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言