男子疑因感情糾紛遭圍毆 逃出旅社送醫轉院途中不治

宜蘭45歲林姓男子前晚與一名19歲郭姓女子投宿宜蘭市區某旅社，隔天凌晨2點多，郭女的楊姓前男友夥同友人找上門，衝進旅社後持棍棒毆打林男，被害人負傷逃出旅社後自行就醫，在轉院過程中不治身亡。宜蘭警方獲報尋線逮人，查緝楊男等6人到案，今依傷害致死罪移送偵辦。

根據警方調查，林姓男子有毒品前科，前晚與郭姓女子入住宜蘭市火車站附近一間旅社，過沒幾個小時，楊男一行人於凌晨2點多衝進旅社，拿棍棒圍毆及椅子砸向林男，林逃出旅社後，楊男等人窮追不捨，直到林躲進附近一家商店，一群人才離去。

林男當下感到身體不適，打電話向友人求救，並前往仁愛醫院就醫，卻在轉送聖母醫院的過程中猝死。

警方凌晨3點接獲醫院通報，經查訪目擊者及調閱監視器，鎖定2輛停在旅社附近的車輛涉重嫌，追查鎖定涉案人身分，通知楊男等人到案；根據旅社工作人員表示，凌晨2點多突然有一群人衝進旅店，與林男發生爭吵，隨後就見林男負傷跑出去。