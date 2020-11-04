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台南租賃公司經營地下錢莊放貸 還涉暴力討債10人落網

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區元富租賃公司，涉嫌以小額借款為名義，實為吸引無法向銀行借款或需款孔急的民眾辦理借款，以月息60分利率來欺壓借款民眾，在民眾無力還款之際，再以恐嚇方式暴力討債。市警二分局偵查隊查獲帶頭凃姓男子和手下等9人，查扣本票、帳冊、棍棒及刀械等證物，全案依組織犯罪條例、重利、恐嚇罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

民眾向警方檢舉報案，此租賃公司乘他人急迫、輕率或無經驗貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當價金，警方馬上展開調查，又發現該間公司成員在社群通訊軟體上與其他民眾有糾紛，經常於網路隔空互嗆，影響市民安全甚鉅，本月2、3日由南檢檢察署指揮第一、二、五、六及歸仁分局等5個單位，分別至台中、高雄及臺南等地執行逮捕主嫌凃姓男子（31歲）相關人等共計10人到案。

警方說，民眾向此公司借1萬元，得先扣1千500元，但本金為1萬元，月息高達60分，公司成員還有幫服，凃姓男子因涉案情節重，檢察官已向法官聲請羈押，其他人10萬元至20萬元不等交保。

市警二分局表示，為嚴防債務及糾紛案件再衍生重大治安事件，為防範未然，持續查緝非法催收帳款之暴力討債組織並強化網路巡邏，以維護安居樂業的家園。

台南市警二分局破獲暴力討債集團，逮捕10人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局破獲暴力討債集團，逮捕10人法辦。記者黃宣翰／翻攝
南警破獲暴力討債集團，查扣本票、帳冊、棍棒及刀械等證物。記者黃宣翰／翻攝
南警破獲暴力討債集團，查扣本票、帳冊、棍棒及刀械等證物。記者黃宣翰／翻攝

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