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中市警清槍不確實誤擊發 子彈打地板幸無人傷亡

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市警察局東勢分局中坑派出所林姓警員，今天下午操作警用槍枝不慎走火，據了解，林姓警員因未確實清槍，誤觸發板機導致子彈擊發，幸無造成人員傷亡。

今天下午2時許，東勢分局教官前往中坑派出所檢查裝備，值班林姓警員因發現槍枝操作有問題，欲請教分局教官，但林姓警員未確實清槍，導致誤觸發板機，子彈擊發打到地板，所幸無造成人員傷亡。

東勢分局表示，該警員在中坑所任職表現良好，與地方人士及農民互動良好，意外雖單純，但因一時疏忽發生意外，林姓警員相當意外和難過，分局除給予行政處分外，也會幫他進行心理諮商及輔導。另也將加強教育提升員警安全用槍觀念，並嚴格要求員警於非械彈交接及裝備保養時段，不應擅自操作槍械，以維勤務紀律及用槍安全。

台中市警察局東勢分局中坑派出所值班林姓警員，下午操作警用槍枝不慎走火意外，幸無人員傷亡。圖／取自中坑派出所臉書
台中市警察局東勢分局中坑派出所值班林姓警員，下午操作警用槍枝不慎走火意外，幸無人員傷亡。圖／取自中坑派出所臉書

教官 槍枝 警察

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