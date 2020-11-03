中市警清槍不確實誤擊發 子彈打地板幸無人傷亡

台中市警察局東勢分局中坑派出所林姓警員，今天下午操作警用槍枝不慎走火，據了解，林姓警員因未確實清槍，誤觸發板機導致子彈擊發，幸無造成人員傷亡。

今天下午2時許，東勢分局教官前往中坑派出所檢查裝備，值班林姓警員因發現槍枝操作有問題，欲請教分局教官，但林姓警員未確實清槍，導致誤觸發板機，子彈擊發打到地板，所幸無造成人員傷亡。